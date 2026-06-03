Z kombinátu ve Vřesové unikla z technologie chemikálie, likvidují ji hasiči

Z kombinátu Sokolovské uhelné ve Vřesové na Sokolovsku unikla dnes dopoledne chemikálie, která se používá při čistění chladicí technologie. Dostala se na silnici. ČTK to sdělila mluvčí Sokolovské uhelné Jana Pavlíková. Lidem v okolí nic nehrozí, dodala. Preventivně byla dočasně uzavřena silnice mezi Vřesovou a křižovatkou na Chodov a Vintířov. Hasičům se podařilo zabránit úniku látky do nedalekého potoka, uvedl mluvčí krajských hasičů Patrik Žižka.
"Při poruše chladicího zařízení došlo k úniku přes kanalizaci kapaliny, která se používá na ošetření chladicí vody. Dostala se na silnici mezi Vřesovou a Chodovem. Látka vypěnila. Informovali jsme hasiče, policii i inspekci životního prostředí," uvedla Pavlíková. Látku, která pění, se podařilo zachytit. Uniklá látka je roztok s turbanionem, což je přípravek pro likvidaci řas a podobně v chladicích zařízeních.
Chemikálie na sebe podle Žižky při úniku nabalila i nečistoty a popel a při napěnění byla černá. Hasičům se ale podařilo zabránit úniku do okolí, zejména do nedalekého potoka. "Nyní se už jen uklízí její zbytky," doplnil Žižka.