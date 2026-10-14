Z velkých radnic v Karlovarském kraji ANO obhájí jednu, jinde míří do opozice

V Mariánských Lázních a v Aši, kde volby vyhrálo ANO a kde zástupci tohoto hnutí dosud vedli radnice, se ustavily nové koalice bez vítěze voleb a současných představitelů měst. Zástupci koaličních uskupení to zveřejnili na sociálních sítích. Z největších měst v Karlovarském kraji tak ANO zůstane ve vedení města pouze v Karlových Varech, do opozice zamíří i v Chebu a Sokolově.
V Aši na Chebsku získalo ANO se současným starostou Vítězslavem Kokořem deset mandátů ve třiadvacetičlenném zastupitelstvu, o dva více než před čtyřmi lety. Druhá je platforma Neplaš s devíti zastupiteli, která utvoří koalici s dalšími dvěma stranami. ANO tak zamíří do opozice. "Nezávislá platforma Neplaš, uskupení PRO Zdraví a Místní hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst - Fajn Aš dosáhly předběžné dohody o vytvoření koalice pro nadcházející čtyřleté volební období. Společně budeme v zastupitelstvu města Aše disponovat 12 mandáty," uvedli nově zvolení zastupitelé na facebooku s tím, že dokončují podobu koaliční dohody. Chtěli by ji podepsat do konce tohoto týdne.
V Aši přišlo k volbám vybírat z pěti kandidátek 33,65 procenta voličů. Do zastupitelstva se dostali zástupci všech kandidujících uskupení. V minulých komunálních volbách byla účast 33,78 procenta. Kandidovalo sedm subjektů. ANO tehdy rovněž zvítězilo a získalo osm zastupitelských mandátů.
Do jednadvacetičlenného zastupitelstva Mariánských Lázní kandidovalo deset uskupení. Dostalo se šest, nejvíce mandátů získalo hnutí ANO a nezávislí kandidáti, a to osm, což je stejně jako po minulých komunálních volbách. Podle starosty Martina Hurajčíka (ANO) se sešli napříč stranami k jednání, ale nedospěli k domluvě, řekl ČTK.
Druzí skončili se šesti mandáty Starostové a nezávislí. "Dohodli jsme se na spolupráci k vytvoření koalice. Starostové a nezávislí, ODS, KDU-ČSL, Naše Česko a Za lepší Mariánské Lázně našly společnou řeč a dohodly se na jednotném postupu na vytvoření většinové koalice. Motivem je chuť společně vést a rozvíjet naše město v zájmu všech jeho občanů," uvedli na facebooku. O rozdělení postů bude jasno v následujících dnech.
Koalice čtyř subjektů bude mít těsnou většinu 11 hlasů. Do opozice tak zamíří ANO a Změna pro Mariánské Lázně s podporou VOK (Volba pro kraj), kteří budou mít deset zastupitelských křesel. V Mariánských Lázních přišlo k volbám 38,71 procenta voličů. Minule to bylo 37,19 procenta voličů, kteří vybírali z devíti subjektů. Do zastupitelstva se tehdy dostalo sedm uskupení.
Před čtyřmi lety komunální volby v Karlovarském kraji ovládlo hnutí ANO. Vyhrálo ve všech třech okresních městech i ve většině obcí s rozšířenou působností. Celkově tehdy získalo ANO v kraji podle serveru volby.cz 7,31 procenta zastupitelů. I letos bylo ANO ve volbách velmi silné, ale ve většině měst ztrácelo. Celkem v kraji získalo hnutí ANO 5,57 procenta zastupitelů.
A zatímco před čtyřmi lety si ANO mohlo vybírat, s kým půjde do koalice, letos už to tak jednoznačné nebylo a zisk ostatních stran byl natolik velký, že mohly vytvořit koalice bez ANO. Jen v Karlových Varech ANO nejenže potřetí volby vyhrálo, ale také potřetí sestavuje koalici. Potřebovalo ale už k sobě dvě strany, zatímco dosud stačila spolupráce s jedním subjektem.