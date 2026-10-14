Z velkých radnic v Karlovarském kraji ANO obhájí jednu, jinde míří do opozice

Autor: ČTK
  11:11aktualizováno  11:11
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Mariánských Lázních a v Aši, kde volby vyhrálo ANO a kde zástupci tohoto hnutí dosud vedli radnice, se ustavily nové koalice bez vítěze voleb a současných představitelů měst. Zástupci koaličních uskupení to zveřejnili na sociálních sítích. Z největších měst v Karlovarském kraji tak ANO zůstane ve vedení města pouze v Karlových Varech, do opozice zamíří i v Chebu a Sokolově.

V Aši na Chebsku získalo ANO se současným starostou Vítězslavem Kokořem deset mandátů ve třiadvacetičlenném zastupitelstvu, o dva více než před čtyřmi lety. Druhá je platforma Neplaš s devíti zastupiteli, která utvoří koalici s dalšími dvěma stranami. ANO tak zamíří do opozice. "Nezávislá platforma Neplaš, uskupení PRO Zdraví a Místní hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst - Fajn Aš dosáhly předběžné dohody o vytvoření koalice pro nadcházející čtyřleté volební období. Společně budeme v zastupitelstvu města Aše disponovat 12 mandáty," uvedli nově zvolení zastupitelé na facebooku s tím, že dokončují podobu koaliční dohody. Chtěli by ji podepsat do konce tohoto týdne.

V Aši přišlo k volbám vybírat z pěti kandidátek 33,65 procenta voličů. Do zastupitelstva se dostali zástupci všech kandidujících uskupení. V minulých komunálních volbách byla účast 33,78 procenta. Kandidovalo sedm subjektů. ANO tehdy rovněž zvítězilo a získalo osm zastupitelských mandátů.

Do jednadvacetičlenného zastupitelstva Mariánských Lázní kandidovalo deset uskupení. Dostalo se šest, nejvíce mandátů získalo hnutí ANO a nezávislí kandidáti, a to osm, což je stejně jako po minulých komunálních volbách. Podle starosty Martina Hurajčíka (ANO) se sešli napříč stranami k jednání, ale nedospěli k domluvě, řekl ČTK.

Druzí skončili se šesti mandáty Starostové a nezávislí. "Dohodli jsme se na spolupráci k vytvoření koalice. Starostové a nezávislí, ODS, KDU-ČSL, Naše Česko a Za lepší Mariánské Lázně našly společnou řeč a dohodly se na jednotném postupu na vytvoření většinové koalice. Motivem je chuť společně vést a rozvíjet naše město v zájmu všech jeho občanů," uvedli na facebooku. O rozdělení postů bude jasno v následujících dnech.

Koalice čtyř subjektů bude mít těsnou většinu 11 hlasů. Do opozice tak zamíří ANO a Změna pro Mariánské Lázně s podporou VOK (Volba pro kraj), kteří budou mít deset zastupitelských křesel. V Mariánských Lázních přišlo k volbám 38,71 procenta voličů. Minule to bylo 37,19 procenta voličů, kteří vybírali z devíti subjektů. Do zastupitelstva se tehdy dostalo sedm uskupení.

Před čtyřmi lety komunální volby v Karlovarském kraji ovládlo hnutí ANO. Vyhrálo ve všech třech okresních městech i ve většině obcí s rozšířenou působností. Celkově tehdy získalo ANO v kraji podle serveru volby.cz 7,31 procenta zastupitelů. I letos bylo ANO ve volbách velmi silné, ale ve většině měst ztrácelo. Celkem v kraji získalo hnutí ANO 5,57 procenta zastupitelů.

A zatímco před čtyřmi lety si ANO mohlo vybírat, s kým půjde do koalice, letos už to tak jednoznačné nebylo a zisk ostatních stran byl natolik velký, že mohly vytvořit koalice bez ANO. Jen v Karlových Varech ANO nejenže potřetí volby vyhrálo, ale také potřetí sestavuje koalici. Potřebovalo ale už k sobě dvě strany, zatímco dosud stačila spolupráce s jedním subjektem.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici, přitahují milovníky adrenalinu jako magnet. Josef Konek na ně vylezl v úterý. Dole na něj čekala dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026 skončily a volební komise začaly sčítat hlasy. Kdo ovládne pražský magistrát a další radnice v Česku?...

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhaly také volby do Senátu....

Pokus o vraždu na Uherskohradišťsku. Policisté pátrali po nebezpečném muži

ilustrační snímek

Policie dnes odpoledne odvolala pátrání po třiačtyřicetiletém muži, kterého podezírá z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku. Zdali se policistům muže podařilo dopadnout, policejní mluvčí Šárka...

15. října 2026  8:42,  aktualizováno  17:48

V Kolíně bude pokračovat dosavadní koalice, smlouvu podepíše příští týden

ilustrační snímek

V Kolíně bude i v příštím volebním období pokračovat dosavadní koalice Změny pro Kolín, Volby pro Kolín a Kolíňáků. Uskupení se dohodla na další spolupráci,...

15. října 2026  16:14,  aktualizováno  16:14

Soud prověří stížnost na volby v Želechovicích, zatím jedinou v Olomouckém kraji

ilustrační snímek

Volby v Želechovicích na Olomoucku prověří kvůli podané stížnosti ostravský krajský soud. Podle stěžovatele mohl někdo vniknout do uzavřené volební místnosti v...

15. října 2026  16:04,  aktualizováno  16:04

V Hornickém skanzenu Mayrau u Kladna pokračuje oprava, vznikne nová expozice

ilustrační snímek

V Hornickém skanzenu Mayrau u Kladna pokračuje oprava za 192 milionů korun. Vznikne i nová expozice, hotová by měla být na konci příštího roku. Středočeští...

15. října 2026  16:04,  aktualizováno  16:04

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Muzikál přenese Carmen do New Yorku, světovou premiéru bude mít v Brně

ilustrační snímek

Nová inscenace Městského divadla Brno přenese postavy Carmen a jejích ctitelů do prostředí současné hispánské komunity ve Spojených státech. Muzikál Carmen,...

15. října 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

Za zajištění prodeje letadla ruskému občanovi dostali obvinění peněžité tresty

ilustrační snímek

Okresní soud v Pardubicích schválil dohodu o vině a trestu se dvěma lidmi obviněnými z porušení mezinárodní sankce. Podle spisu v roce 2022 zajistili prodej...

15. října 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

ÚS potvrdil, že kraj mohl v Kladně omezit spoje, když město odmítlo nový systém

ilustrační snímek

Ústavní soud ve sporu Kladna a Středočeského kraje potvrdil, že rozsah veřejné dopravy může hejtmanství upravit. Kladno odmítlo na dopravu přispívat v...

15. října 2026  15:48,  aktualizováno  15:48

Povodí Odry buduje protipovodňová opatření v Zátoru za 706 milionů korun

ilustrační snímek

Povodí Odry buduje v Zátoru na Bruntálsku protipovodňová opatření na řece Opavě, která mají zvýšit ochranu obce před povodněmi. První úsek pod budoucí...

15. října 2026  15:15,  aktualizováno  15:15

Úspěšně proběhl Net5.5G Intelligent IP Network Summit, který zdůraznil, že bezpečné a odolné sítě IP jsou základem nového růstu v éře AI

15. října 2026  16:55

Plzeňští lékaři mají světový náskok. Díky nové metodě dokážou nádory zobrazit přesněji

Záznam z vyšetření PET/MR, na kterém je zachycen nádor slinivky břišní (žlutý...

Přesnější zobrazení nádorů, lepší rozlišení nádorové a zánětlivé tkáně a získání důležitých informací pro plánování operací. Fakultní nemocnice Plzeň přichází se světovým prvenstvím v diagnostice...

15. října 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

S výběrem studia pomůže školákům veletrh EDUCA Expo, který dnes začal v Liberci

S vĂ˝bÄ›rem studia pomĹŻĹľe ĹˇkolĂˇkĹŻm veletrh EDUCA Expo, kterĂ˝ dnes zaÄŤal v Liberci

S výběrem studia i budoucího povolání může žákům osmých a devátých tříd i jejich rodičům pomoci veletrh práce a vzdělávání EDUCA Expo, který dnes začal v...

15. října 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

S výběrem studia pomůže školákům veletrh EDUCA Expo, který dnes začal v Liberci

S vĂ˝bÄ›rem studia pomĹŻĹľe ĹˇkolĂˇkĹŻm veletrh EDUCA Expo, kterĂ˝ dnes zaÄŤal v Liberci

S výběrem studia i budoucího povolání může žákům osmých a devátých tříd i jejich rodičům pomoci veletrh práce a vzdělávání EDUCA Expo, který dnes začal v...

15. října 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.