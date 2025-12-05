„Rada města Aše doporučila zastupitelstvu zrušit obecně závaznou vyhlášku o regulaci používání zábavní pyrotechniky a vydat novou. Zastupitelstvo návrh nové vyhlášky projedná na zasedání 17. prosince,“ uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.
Podle jeho slov tak radnice reaguje na změnu zákona, který od prosince výrazně zpřísňuje pravidla pro prodej a používání zábavní pyrotechniky.
„Nejnižší kategorie F 1, což jsou například prskavky či bouchací kuličky, zůstává beze změn. Vyšší kategorie F2 až F4 jsou ale podstatně omezeny. Navrhovaná vyhláška zavádí zákaz zacházení s pyrotechnickými výrobky vyšších kategorií na celém území města Aše s výjimkou povolené ohňostrojové práce s profesionálními výrobky kategorie F 4. Zákaz neplatí ve dnech 31. prosince a 1. ledna,“ upřesnil Vrbata.
„My už vyhlášku, která omezuje používání pyrotechniky na celém území města, máme. Problémy zčásti ustoupily už v průběhu roku, v menší míře však přetrvávají. Uvidíme, jak se změna, která byla částečně takovou naší iniciativou, projeví v průběhu prosince. Pak vyhodnotíme situaci a řekneme si, jestli má nějaký přínos nebo ne,“ uvedl chebský místostarosta Pavel Pagáč s tím, že nyní se zákon týká nejen používání, ale i prodeje pyrotechniky, což je významný posun.
„Odpalování rachejtlí hlavně turisty z Německa, kde je to striktně zakázané, nevymizelo úplně, ale je toho míň. Dá se říct, že kroky, které radnice udělala, nesou ovoce,“ řekl zástupce starosty a připomněl, že kromě vyhlášky Chebští podél hranic s Německem rozmístili dvojjazyčné cedule, které upozorňují na zákaz odpalování rachejtlí a vytváření černých skládek.
V době sucha jezdily kolem hranic hlídky strážníků a preventivně dohlížely na místa, kde by mohlo kvůli pyrotechnice začít hořet. Město také jednalo s majiteli asijské tržnice na Svatém Kříži a požádalo představitele německých obcí za hranicemi, aby o chebské vyhlášce informovali tamní obyvatele.
„Výhodou je, že se v rámci novely zákona posílily i kontrolní mechanismy samotného prodeje. To je novinka. Vkládáme do toho velké naděje. Otázkou je, jestli se obchod s pyrotechnikou nepřesune do ilegality,“ dodal Pagáč.