Záchranářům v Karlovarském kraji vzrostl kvůli vedrům počet výjezdů o třetinu

Posádky Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje vyjížděly v posledních dnech v souvislosti s vysokými teplotami zhruba o třetinu častěji než obvykle. ČTK o tom informovala mluvčí Simona Kratochvílová. Nejvíce pacientů záchranáři ošetřili v sobotu. Nejčastěji vyjížděli ke kolapsům z horka nebo k problémům způsobeným přehřátím organismu. Časté zůstaly i výjezdy k dopravním nehodám. V kraji neevidují záchranáři v uplynulých dnech žádný případ tonutí.
"V průměru denně máme kolem 110 výjezdů za 24 hodin. Ve čtvrtek 25. června jsme vyjížděli 123krát, v pátek 26. června ke 137 případům, v sobotu 27. června bylo 146 výjezdů a 28. června evidujeme 131 výjezdů našich posádek," uvedla mluvčí.
V prvních dnech vysokých teplot vyjížděly záchranářské posádky nejčastěji ke kolapsovým stavům souvisejícím s horkým počasím. "V současné době přibývá také pacientů s nevolností a dalšími zdravotními obtížemi způsobenými přehřátím organismu. Mezi další časté důvody výjezdů patří zhoršení dýchacích obtíží u chronicky nemocných pacientů," uvedla Kratochvílová. Sanitky vyjíždějí také k úrazům a alergickým reakcím po bodnutí hmyzem.
Krajští záchranáři i přes vyšší počet výjezdů neposilovali služby ani nenavyšovali počty výjezdových posádek a zatím to ani nemají v plánu.
V Karlovarském kraji bylo nejtepleji za celou dobu měření v neděli, kdy v Karlových Varech naměřili 39 stupňů, což bylo o 1,4 stupně víc než sobotní rekord na stejné stanici, který už byl také historickým maximem. Rekordy zaznamenalo podle meteorologů všech šest stanic v regionu, které měří teplotu déle než 30 let.
Ode dneška postupuje Českem studená fronta. V Karlovarském kraji klesly denní maximální teploty na 25 až 28 stupňů Celsia. Nejchladněji má být ve středu s 21 až 25 stupni, čtvrtek má být o dva stupně teplejší.