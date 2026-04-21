Záchranná služba otevřela novou základnu v Lubech, pokračuje v denním režimu

V Lubech na Chebsku vyjíždějí sanitky z nové základny Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Stavba trvala rok a půl a stála 26 milionů korun, z toho 85 procent uhradily evropské dotace. ČTK to dnes řekl ředitel ZZS Jiří Smetana. Dosud vyjížděly sanitky v Lubech z centra města, nová základna stoji na jeho okraji. Nadále na ní slouží jedna záchranářská posádka v denním režimu.
V centru města s přibližně 2300 obyvateli dosud měli záchranáři pronajaté prostory, které pro ně nebyly ideální. "Výjezdové skupiny byly v patře a sanitky stály venku na chodníku na nabíječkách," uvedl Smetana.
Nová výjezdová základna je pro záchranáře komfortnější. "Máme tu pergolu pro náhradní vozidlo a veškeré prostory, které potřebujeme pro práci od denní místnosti, soukromých prostor, sanitárního zázemí pro členy výjezdových skupin, také skladovací prostory, myčku, sklad léků, sklad spotřebního zdravotnického materiálu a podobně," popsal Smetana. Základna má garáž pro sanitku a parkovací místa pro personál.
Stavba měla původně stát 24 milionů korun, kvůli nestabilnímu podloží a svažitosti pozemku se ale prodražila. "Vícepráce vyplynuly hlavně z terénu, například gabionovou zeď jsme museli realizovat neplánovaně během výstavby, proto narostly i náklady," uvedl krajský radní Erik Klimeš (ANO). Dotace z projektu IROP II činila 19,3 milionu korun. Pozemek pod výjezdovou základnou věnovalo podle starosty Vladimíra Vorma (nez. za KDU-ČSL) město kraji darem.
Režim záchranářů zatím zůstává stejný, na základně slouží každý den od 07:00 do 19:00. "My vycházíme z četnosti výjezdů, z vykrytí a noční výjezdy na této periferní základně zatím nejsou potřeba v takové míře. Pokud by samozřejmě ta četnost narostla, což se dá předpokládat důvodně v následujících letech, tak ten provoz není problém rozšířit na nepřetržitý," uvedl Smetana. Pro chod základny je v současnosti potřeba 2,5 úvazku záchranáře i řidiče, při nepřetržitém provozu by bylo potřeba pět zaměstnanců na každou z pozic.
ZZS má v Karlovarském kraji 13 výjezdových základen, 12 z nich zajišťuje péči ve 24hodinovém režimu, stejně jako zdravotnické operační středisko, které funguje na výjezdové základně v Karlových Varech. V sokolovské výjezdové základně provozuje záchranka protialkoholní záchytnou stanici. Vozidla s lékařem vyjíždějí pouze ze základen v Chebu, Sokolově, Karlových Varech, Ostrově a z Teplé u Mariánských Lázní na Chebsku. Právě tam ZZS ve spolupráci s krajem a obcí chystá stavbu nové výjezdové základny. Záchranka zajišťuje v kraji také nepřetržitou službu koronera.
V celém kraji mají záchranáři a lékaři zhruba 120 výjezdů denně což je asi 40.000 případů ročně.