Záchytka v Sokolově zatím pokračuje v provozu jen o víkendech, rozhodl kraj

Karlovarský kraj prodloužil do poloviny října víkendový chod Protialkoholní záchytné stanice (PAZS), kterou provozuje v Sokolově zdravotnická záchranná služba. Získal tak podle hejtmanství delší čas na vyhodnocení situace a rozhodnutí, co se záchytkou bude do budoucna. Informoval o tom první náměstek hejtmana Martin Hurajčík (ANO). Ve víkendovém režimu začala PAZS fungovat po skončení karlovarského mezinárodního filmového festivalu v polovině července.
"Protialkoholní záchytná stanice Karlovarského kraje bude dál fungovat v režimu tak, jak bylo nastaveno původně do konce srpna. Zkušební režim jsme prodloužili do 15. října ještě pro další sběr dat a delší čas k vyhodnocení, jak bude stanice potřebná. Pak stanovíme, jestli režim zachovat nebo prodloužit nebo nějak jinak změnit, ve které dny a hodiny bude PAZS v provozu," řekl ČTK Hurajčík.
Zkušební režim je vždy od pátečních 07:00 do 07:00 v pondělí. Protialkoholní záchytná stanice v Sokolově poskytuje službu obyvatelům celého Karlovarského kraje. Její každodenní fungování se ale nejvíce dotýká právě Sokolova. Část klientů záchytné stanice ve městě zůstává, i když byli přivezeni z jiných měst nebo obcí.
Podle místostarosty Sokolova Jana Picky (VOK) není zatím rozdíl při víkendovém oproti každodennímu provozu ve městě poznat. Sokolov dlouhodobě bojuje za zrušení záchytky na jeho území nebo za její přesunutí jinam či za rozprostření této služby na více míst po kraji. Dlouhodobě hlavním argumentem města jsou lidé bez domova, kteří v Sokolově zůstávají po propuštění ze záchytky a opakovaně narušují veřejný pořádek.
Letos přenocovalo v červenci na záchytce 30 lidí, v srpnu jich bylo 26. Je tam pokles oproti loňským 61 červencovým záchytům a 45 srpnovým. Počet lidí na záchytce v posledních letech roste. Zatímco v roce 2020 eviduje PAZS 357 záchytů za celý rok, v roce 2021 to bylo 468 lidí, o rok později 559 lidí, v roce 2023 přijala 536 lidí, tak loni a předloni už bylo více než 600 záchytů ročně. Předloni to bylo 631 osob a loni 625 lidí.
"Během konání MFF jsme letos na záchytce evidovali 13 osob, loni to bylo za stejné období 15 lidí. Obdobně se ale týdenní čísla pohybují také v jiných náhodně vybraných termínech během celého roku," řekla ČTK Simona Kratochvílová, mluvčí krajské záchranné služby, která chod PAZS na své výjezdové základně v Sokolově zajišťuje.
Cena za záchyt se za posledních deset let příliš nezměnila, je 3400 korun. Náklady na provoz záchytky ale s počtem záchytů rostou. V roce 2020 byly 6,74 milionu korun a loni už 9,82 milionu korun. Podle statistik ZZS je dlouhodobá vymahatelnost pohledávek nízká, pohybuje se mezi 24 až 30 procenty. "Klienty jsou převážně lidé bez domova nehradící tuto činnost. Chod PAZS není hrazen z veřejného zdravotního pojištění, a je proto dotován z provozní dotace kraje. Stejně tak nevymahatelné pohledávky jsou k tíži ZZS, respektive zřizovateli, Karlovarskému kraji. Každoročně jsou odepisovány pohledávky v řádu milionů korun," dodala mluvčí.