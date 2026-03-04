Sokolov se chce zbavit záchytky, trpělivost s opilci z celého kraje došla

Jitka Dolanská
  9:32aktualizováno  9:32
Sokolov už dál nechce na svém území strpět protialkoholní záchytnou stanici. Podle tamní starostky Renaty Oulehlové (ANO) zařízení, kam policisté svážejí opilce z celého kraje, město poškozuje a oproti ostatním znevýhodňuje. Bezdomovci a další problémoví lidé často za pobyt na záchytce dluží a mnohdy ve městě zůstávají.

Úklid na sokolovské záchytné protialkoholní stanici | foto: Martin Stolař, MAFRA

Sokolovští zastupitelé jednomyslně vyzvali Karlovarský kraj, aby situaci řešil a místní záchytku přesunul jinam.

„Ten problém už leží na našem městě moc dlouho, a tak se bráníme. Nechceme, aby tady končili opilci z celého kraje. Mnozí navíc v Sokolově zůstávají. Naše trpělivost přetekla, zkušenosti se záchytkou jsou opravdu tristní. Zdejší lidé nemají pocit bezpečí a to nás trápí,“ řekla starostka Oulehlová s tím, že výzvu kraji ohledně záchytky podpořili sokolovští zastupitelé jednomyslně napříč stranami.

Starostka navíc tvrdí, že vozit jednoho opilce na záchytku několikrát do měsíce není správné. „Podle mne je to nesystémové řešení. Pokud ten člověk devadesát nocí do roka tráví na záchytce, je nemocný a potřebuje odbornou intervenci.“

Že takoví lidé skutečně existují, potvrdil před časem Jiří Smetana, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, pod kterou záchytná stanice spadá. „Máme rekordmana, který u nás už v podstatě bydlí. Bohužel zadarmo,“ řekl.

A zmíněný rekordman není sám, kdo neplatí. Poplatek za jeden pobyt na záchytce, který je dlouhodobě stanovený na 3 400 korun, uhradí jen zhruba čtvrtina klientů.

Jsem první, kdo by v Sokolově záchytku zavřel. Jenže to musíme udělat s rozumem, protože jinak to nejvíc dopadne na nemocnice, na policii.

Petr Kubis (ANO)hejtman a bývalý starosta Sokolova

Opilci, které do Sokolova zdravotníci, policisté či strážníci z různých koutů kraje přivezou, často na zaplacení noclehu nemají. Někdy jim chybí peníze i na to, aby odjeli domů. Další, hlavně lidé bez domova, často v Sokolově zůstávají. Náklady na provoz protialkoholní záchytné stanice přitom šplhají k deseti milionům korun ročně. Potřebné peníze doplácí kraj.

Snaha Sokolovských zbavit se záchytky už nějaký čas trvá. Současný hejtman a bývalý starosta Sokolova Petr Kubis z hnutí ANO otevřeně přiznává, že právě problémy kolem protialkoholní stanice byly důvodem, proč před lety do politiky vstoupil.

Do Sokolova sváží opilce z celého kraje, někteří nemají ani na cestu domů

„Jsem první, kdo by v Sokolově záchytku zavřel. Jenže to musíme udělat s rozumem, protože jinak to nejvíc dopadne na nemocnice, na policii,“ vysvětlil s tím, že kraj hledá cestu, jak problém vyřešit.

„Zkusíme najít variantu, že bychom protialkoholní záchytné stanice umístili do všech tří velkých měst v kraji. Ať to neodnáší jen jedno město. A současně řešíme i provozovatele, protože to, že záchytka spadá pod záchrannou službu, není dobře,“ podotkl Kubis, který už zjišťoval, jak je to v jiných krajích.

Zrušení záchytky bez náhrady ale odmítá. „Musíme na to jít rozumně. V Ústeckém kraji to zkusili a velmi rychle svoje rozhodnutí revidovali. Protože to úplně zablokovalo nemocnice, problémy měla i policie. Musíme najít kompromis, který bude vyhovovat všem,“ dodal Kubis.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

K vážně zraněnému dvouletému dítěti letěl vrtulník. Policie zadržela podezřelého

Ubytovna, kde došlo k vážnému zranění malého dítěte. Nachází se v Drahomyšli na...

Kriminalisté vyšetřují násilný incident, při němž v úterý večer došlo na Lounsku k vážnému zranění dvouletého dítěte. Podle iDNES.cz nejprve policisté, kteří byli na místě jako první, a pak i...

4. března 2026  9:52,  aktualizováno  12:02

Už se to blíží. Čím potěšit ženu k MDŽ? Máme praktický přehled dárků a dalších tipů

Ilustrační snímek

Mezinárodní den žen je ideální příležitostí poděkovat ženám, které jsou pro nás důležité. Přinášíme deset tipů na dárky k MDŽ – od klasických květin až po originální zážitky. Dobrá zpráva je, že...

4. března 2026  12:01

Muzeum Komenského v Přerově chystá výstavu o historii československých hraček

ilustrační snímek

Jedinečný pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabídne prostřednictvím nové výstavy Muzeum Komenského v Přerově....

4. března 2026  10:18,  aktualizováno  10:18

Jak utopit dr. Mráčka. Divadlo láká na kultovní komedii i unikátní triky

Tvůrci slibují, že divadelní pojetí nabídne stejnou dávku humoru jako...

Horácké divadlo tentokrát vsadilo na zpracování legendární filmové komedie z vodnického prostředí s notoricky známým názvem Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách. Premiéru měla uplynulou...

4. března 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

O2 vylepšilo tarify: přidává data, zrychluje a dává slevy na zařízení

4. března 2026  11:48

U Mikulova se střetlo osobní s nákladním autem, tah na Brno byl neprůjezdný

U Mikulova se stĹ™etlo osobnĂ­ s nĂˇkladnĂ­m autem, tah na Brno byl neprĹŻjezdnĂ˝

Dopravu na silnici I/52 u Mikulova na Břeclavsku dnes ráno zkomplikovala nehoda osobního a nákladního auta. Vozy se střetly čelně, jeden člověk se zranil, řekl...

4. března 2026  10:08,  aktualizováno  10:08

Soud potvrdil vraždícímu primáři z Plzně výjimečný trest. Je to příliš kruté, plakal

Obžalovaný bývalý primář Vojtěch Česák u Vrchního soudu v Praze (4. března 2026)

Bývalý domažlický primář Vojtěch Č. si bude muset odpykat výjimečný trest v délce 28 let za vraždu mladé doktorky a pokus o zavraždění rodinné známé. Trest mu ve středu potvrdil pražský vrchní soud,...

4. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:41

Lidi žijící u D1 trápí velký hluk a špatný signál. Změříme to na jaře, slíbilo ŘSD

D1 je od 19. prosince 2025 kompletní v celé své délce 371 kilometrů.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) slíbilo obyvatelům přerovské části Dluhonice na jaro certifikované měření hluku z dálnice D1. Rázový hluk prověří už příští týden. Po otevření posledního úseku u...

4. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Než senior v Krnově spáchal sebevraždu, střílel do oken příbuznému

Policejní auta, ilustrační snímky.

Příčinou tragédie v Krnově z minulého týdne byly nejspíše rodinné vztahy. Jak policie nyní uvedla, senior tam střílel do oken domu, ve kterém žil jeho příbuzný. Následně obrátil zbraň proti sobě.

4. března 2026  11:22

Ocenění EY Podnikatel roku 2025 obdržel Dušan Šenkypl z Pale Fire Capital SE

4. března 2026  11:04

Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter
Hledáme 40 maminek, které otestují řadu Elseve Collagen Lifter

Ve spolupráci s L’Oréal Paris hledáme testerky, které chtějí vyzkoušet kompletní řadu pro zvětšení objemu vlasů – šampon, kondicionér a osvěžující...

Nejrizikovější období. Oční alergie postihuje podle odhadů až 40 procent populace

Kromě slunce přináší aktuální období i problémy pro alergiky.

S příchodem jara začíná pro miliony lidí každoroční období potíží spojených s alergiemi. Oční alergie, odborně alergický zánět spojivek, podle odhadů postihuje 15–40 procent světové populace....

4. března 2026  10:57

Palladium Global Science Award 2026 zahajuje příjem přihlášek do soutěže o nové využití palladia

4. března 2026  10:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.