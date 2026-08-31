Základní škola Krušnohorská v Karlových Varech má nové hřiště

Nové venkovní víceúčelové hřiště dnes začalo sloužit u základní školy Krušnohorská na Růžovém vrchu v Karlových Varech. Po více než roční opravě za téměř 20 milionů korun nahradilo dožilé sportoviště. Využívat ho budou moci nejen žáci školy, ale i veřejnost a sportovní kluby, a to díky osvětlení i večer.
Sportovní areál u základní školy nyní nabízí moderní zázemí pro atletiku, míčové sporty i další pohybové aktivity. Běžecký ovál měří 250 metrů a má čtyři dráhy, navazuje na něj i stometrová sprinterská rovina. Uvnitř oválu je fotbalové hřiště s umělou trávou o rozměrech 32 krát 46 metrů a dvě hřiště na streetball.
Školáci i sportovci mají nově k dispozici sektory pro skok vysoký, skok daleký a vrh koulí. Novinkou v areálu je štěrková plocha pro pétanque, posilovací prvky a lanová prolézačka. Je zde i zázemí pro házenou a tři volejbalové kurty.
"Měli jsme normální travnaté hřiště, které už mělo svoje léta, to znamená, že nebylo úplně rovné a občas to bylo i trošku o zdraví. Tartanová dráha už také byla dožilá, byla popraskaná a na rovince byly hrboly od kořenů," řekl ČTK ředitel školy Josef Šrámek.
Opravy hřiště začaly loni v květnu. Podle ředitele chodily děti po celou dobu sportovat do přilehlého areálu Lokomotiva a družina využívala dětská hřiště na sídlišti.
"Celá rekonstrukce stála 19,63 milionu korun včetně DPH a hrazena byla z rozpočtu města bez dotační podpory," řekl ČTK náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci). Podle něj město rovněž pracuje na budoucí opravě krytého školního bazénu ZŠ Krušnohorská. K jeho rekonstrukci by se měla začít chystat projektová dokumentace a samotná výměna vany je v plánu na roky 2027 nebo 2028. Oprava by měla trvat zhruba šest měsíců a podle Vaňka je hrubý odhad ceny okolo 25 milionů korun. "Nerezová vana bazénu je samozřejmě dražší varianta, ale oproti dlažbě nebo fólii vydrží déle. Tyto podrobnosti jsou ale zatím v jednání," uvedl náměstek.