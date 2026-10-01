Zastupitelé Aše schválili odkup hotelu Goethe městem, ubytovna tam nevznikne

Město Aš na Chebsku koupí za asi 17 milionů korun bývalý hotel Goethe v Čapkově ulici. Rozhodli o tom zastupitelé na mimořádném jednání, informoval mluvčí města Milan Vrbata. Město chce odkupem zabránit přeměně hotelu na ubytovnu. V budoucnu by v něm měly vzniknout byty a pokračovat by mohl i provoz hotelu a restaurace.
O budoucnosti hotelu se původně mělo rozhodovat v referendu připravovaném na termín říjnových komunálních voleb. Na zářijovém zasedání se však zastupitelé města většinově přiklonili k odkoupení nemovitosti. Návrh na vyhlášení referenda proto podporu nezískal.
"O odkoupení hotelu Goethe rozhodli zastupitelé na středečním mimořádném zasedání, jehož jediným bodem programu byl právě návrh na koupi tohoto objektu. Pro odkup hlasovala většina zastupitelů. Vlastník nabídl areál, tedy budovy a související pozemky na rohu Čapkovy a Nádražní ulice, městu za 17 milionů korun," uvedl Vrbata. Prodávající podle něj uváděl, že o bývalý hotel má zájem další investor, který by ho využíval jako ubytovnu.
Nabídka odkupu přišla podle místostarosty Pavla Mataly (ZA AŠ) v závěru volebního období, vedení města proto původně zvažovalo referendum. "Nechtěli jsme takto velkou investicí končit a zavazovat k ní ani budoucí vedení města, což už po volbách nemusíme být my," řekl ČTK k situaci starosta Vítězslav Kokoř (ANO).
Bývalý hotel Goethe na rohu Nádražní a Čapkovy ulice byl zkolaudovaný jako ubytovna. Je v něm okolo 50 pokojů a zhruba 120 lůžek, v přízemí je restaurace.
Pro odkup se radnice rozhodla proto, aby město mělo kontrolu nad využitím objektu. Radnice podle Mataly dlouhodobě řeší koncentraci sociálně slabších obyvatel v některých částech a snaží se předcházet vzniku problémových míst. Aš se dlouhodobě potýká s problémy, které na sebe vážou ubytovny takzvaných obchodníků s chudobou. Bydlí v nich často chudí lidé, kteří platí vysoké nájmy ze sociálních dávek.
Aš podle Vrbaty v minulosti odkoupila několik objektů sloužících jako ubytovny a postupně je přestavuje. Také v případě hotelu Goethe chce mít možnost rozhodovat o jeho budoucím využití v souladu se zájmy města a jeho obyvatel.