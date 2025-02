Po generálním řediteli padlo v Karlovarské krajské nemocnici i představenstvo

Vyměnit chtěli v budoucnu i zbývající dva členy představenstva. Jeho pochybení ale považuje vedení kraje za závažné, takže odvolalo zbývající členy okamžitě. Uvedl to náměstek hejtmanky Petr Kubis.

Akciová společnost KKN je stoprocentně v majetku kraje a spravuje krajské nemocnice v Chebu a Karlových Varech. V roce 2023 hospodařila s čistým obratem 3,9 miliardy korun a ziskem 84 milionů korun. Zisk posloužil na krytí ztráty z minulých let.

Kubis tvrdí, že by sice krajská rada v roli valné hromady asi postupovala stejně a zisk nemocnici na krytí ztrát ponechala, podle radních jde však o princip, kdy představenstvo nesplnilo jednu ze svých povinností. KKN měla v roce 2023 přes 1500 zaměstnanců. Výsledky hospodaření za loňský rok ještě známy nejsou.

„Příčinou odvolání je taková smutná záležitost týkající se účetní uzávěrky za rok 2023, kterou měla valná hromada, což je rada Karlovarského kraje, schvalovat v termínu do 30. června 2024. To se bohužel nestalo a my jsme dostali účetní závěrku až 22. ledna letošního roku, takže jsme měli možnost až nyní ji projednat v radě,“ uvedl Kubis.

Tím podle něj došlo k porušení nejen stanov, ale i zákona o obchodních korporacích. „De facto valná hromada už neměla možnost rozhodnout o zisku,“ vysvětlil Kubis.

Představenstvo KKN bylo tříčlenné a tvořili ho dnes už bývalý generální ředitel März a dále Martin Čvančara a Jan Špilar. Výběrové řízení na nové členy představenstva již kraj vyhlásil, zatím ale neskončilo. Podle Kubise by nové členy představenstva měla rada jmenovat zřejmě na začátku března.

Do vybrání dvou nových členů představenstva je dočasně nahradí zástupce z krajského úřadu a další odborník na ekonomiku.