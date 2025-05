Někteří zaměstnanci karlovarské nemocnice Kvačkové vyčítají, že rozšířila manažerský tým, a navýšila tak výdaje na administrativu, že podrýváním autority primářů provádí destrukci stávajících pracovních týmů nemocnice a napadá dosavadní praxi souběhu práce pro soukromé ambulance a nemocnici.

„Její činnost je chaotická, nekoncepční a lidsky neakceptovatelná, fatální následky budou mít odchody a dehonestace zkušených lékařů a sester, kteří jsou po odborné stránce velmi obtížně nahraditelní,“ píše se v petici, adresované generální ředitelce Nele Kvačkové i vedení Karlovarského kraje.

To ale ředitelka odmítá. Jak řekla, jejím cílem je nastavit v nemocnicích KKN v Karlových Varech a Chebu jasná pravidla, zajistit lepší péči, kratší čekací doby na vyšetření a vyšší informovanost pacientů. Rovněž chce odstranit nesystémové nakládání s penězi a postarat se o finanční stabilitu celé společnosti.

Třaskavý je například její návrh na omezení soukromých ambulancí mimo nemocnici, v nichž někteří kmenoví lékaři nemocnice působí a kterým ředitelka plánuje práci mimo nemocnici omezit.

„Jsem tu proto, aby nemocnice fungovala, aby byla silná a stabilní. Mám zastupovat její zájmy, ne zájmy byznysu jednotlivců. Chápu, že transformace někdy bolí, ale vede k lepšímu,“ vysvětluje Kvačková s tím, že veškeré své kroky ohledně nemocnice nedělá neuváženě.

„Pokud by se ukázalo, že systém nebude fungovat, máme již dnes nabídky od odborníků, kteří by rádi v naší nemocnici působili. Například v oblasti kardiologie mě oslovila celá řada lékařů z pražských kardiocenter včetně přednostů. Ráda bych ale zlepšovala péči s těmi, kteří už tu jsou. Ale v mantinelech, jak to má být. Nebudu zavírat oči,“ uvádí Kvačková.

V reakci na petici se dnes plánuje s ředitelkou Kvačkovou sejít krajský radní pro oblast zdravotnictví a náměstek hejtmanky Petr Kubis. „Budu chtít, ať se vyjádří ke každému bodu petice, vše vysvětlí a naznačí další postup. Pokud dojde k nějakým personálním změnám, budu požadovat garanci, že nedojde k omezení péče a že bude mít k dispozici přijatelnou náhradu. Pokud by k tomu došlo, budeme postupovat rázně. Znovu ale opakuji, že personální záležitosti jsou v její kompetenci, ovšem s plnou zodpovědností,“ konstatoval Kubis.

Rovněž předeslal, že se rád potká i se zaměstnanci nemocnice, aby jejich argumenty osobně vyslechl. Naznačil, že podle jeho mínění není právě šťastné řešit interní záležitosti přes sociální sítě. „Nicméně tohle je plně její věc, ona je generální ředitelkou, musí zvážit všechny důsledky,“ dodal.

Zatím poslední záležitostí v celé kauze je skutečnost, že ředitelka Kvačková nabídla v neděli ráno bývalému řediteli nemocnice primáři Josefu Märzovi pozici lékařského ředitele v rámci celého týmu vedení nemocnice.

„Reaguji tak na otevřený dopis zaměstnanců, ve kterém vyjádřili svou podporu panu primáři. Moje nabídka je vyjádřením respektu k odbornosti pana primáře a také snahy spojit síly v klíčové chvíli pro nemocnici. Věřím, že spolupráce může být přínosná pro zaměstnance i pacienty,“ doplnila Kvačková, která doufá, že primář März její nabídku přijme.

Nela Kvačková nastoupila do funkce generální ředitelky KKN letos 1. února. Jak uvedl radní Kubis, rada kraje jí dala přednost před ostatními uchazeči pro její důraz na řízení lidí a jejich zapojování do chodu nemocnice. K prioritám, s nimiž uspěla, patřily stabilizace týmů, rozklíčování financování a jmenování ředitele chebské nemocnice.

Kvačková dostala od rady kraje šestiměsíční zkušební dobu, ve které se má seznámit s chodem nemocnic a předložit vedení kraje návrhy na směřování KKN. Před příchodem do KKN byla ředitelkou a jednatelkou Nemocnice Nymburk. Na začátku prosince ji městská rada z vedení odvolala. Důvodem byly neshody v tom, kam dál nemocnici strategicky směřovat.