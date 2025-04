Další tisícovce lidí hrozí, že zůstane bez lékaře. Z Chebu odchází praktik

Takové množství lidí nejsou praktici v místě schopni pojmout, navíc většina už nějaký čas nové pacienty vůbec nepřijímá. Situaci začal řešit Karlovarský kraj.

„Je to závažný problém,“ potvrdil náměstek hejtmanky Karlovarského kraje pro oblast zdravotnictví Petr Kubis s tím, že kraj už zahájil komunikaci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou jako největší zdravotní pojišťovnou v kraji.

„Potřebujeme znát jasný plán: kteří lékaři jsou připraveni pacienty převzít, odkud jsou a jakým způsobem mají pacienti postupovat. Jsem rád, že VZP v tomto ohledu aktivně spolupracuje, a že v první fázi zřídila pro pacienty speciální telefonní linku, na které dostanou potřebné informace. Zároveň jsme v kontaktu i s novým vedením České lékařské komory v kraji a intenzivně celou věc řešíme,“ uvedl náměstek Kubis.

Speciální telefon, výhradně pro pacienty končícího lékaře, má číslo 952 229 143. Zároveň bude na nového praktika vypsáno výběrové řízení. Karlovarský kraj mu poskytne maximální podporu.

„Jsme připraveni ho plně podpořit z našich dotačních programů. Kraj dlouhodobě nabízí novým praktickým lékařům jedny z nejštědřejších podpor v celé republice dotace od 400 do 800 tisíc korun, příspěvky na specializační přípravu a pomoc s vyřizováním akreditací,“ upřesnil Kubis.

Dotační program pro zdravotníky má i Cheb. „Nově příchozím doktorům poskytujeme až čtvrt milionu korun na vybavení ordinace. Přednostně přijímáme do mateřských škol děti lékařů, a to i mladší tří let, a nabízíme lékařům byty, případně pomoc s jejich opravou,“ dodal chebský starosta Jan Vrba.

Situace v dostupnosti lékařské péče se naposledy vyhrotila ve Žluticích. Ve městě, kde vloni žilo přes 2200 obyvatel, chybí praktický i dětský lékař a letos přestala fungovat lékárna. Velká část obyvatel jsou senioři. „Až čtvrtina obyvatel je starší 65 let,“ potvrdila starostka Žlutic Helena Plitzová s tím, že je v obci alespoň Senior Expres.

Díky němu lze zajet třeba hromadně pro léky a rozvézt je. Bez lékaře v místě bydliště je to ale komplikované. Město spolu s krajem proto hledají cesty, jak alespoň částečně řešit pro mnohé nedostupnou zdravotní péči.

Podle Kubise je na stole několik variant. „Působí zde sice zubní lékařka, dentální hygienistka a gynekolog, ale schází primární péče. Navrhl jsem řešení ve spolupráci s on-line pohotovostí, ale město by si muselo zajistit zdravotní sestru a vyřešit další náležitosti,“ uvedl Petr Kubis.

V místě by byla ordinace se zdravotní sestrou, která by mohla on-line lékařské konzultace doplnit o vyšetření, která smí udělat. Další možností je takzvaná nepravidelná péče, kdy by do města v určité dny zajížděl sanitní vůz a pacienty, kteří potřebují vyšetření, by k lékaři odvezl a následně přepravil zpět. I tento návrh musí nejdříve projednat město.

Za zajištění praktického lékaře je odpovědná zdravotní pojišťovna. Ta má povinnost přeregistrovat pojištěnce k jinému lékaři, jehož ordinace je v dojezdové vzdálenosti do 35 minut od trvalého bydliště pacienta. Pokud zdravotní pojišťovna tuto povinnost nesplní, mohou se občané obrátit na Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím formuláře na webu nedostupnapece.mzcr.cz.