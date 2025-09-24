I to je důvodem, proč v Karlovarském kraji jednadvacet tisíc dospělých a téměř pět tisíc dětí nemá svého praktika. Pokud se nepodaří do kraje přivést mladé lékaře, bude se situace zhoršovat.
Podle statistik je zde polovina praktických lékařů pro děti a dorost ve věku nad 60 let, 35 procent je dokonce starší 65 let. O něco lepší je situace u praktických lékařů pro dospělé, kde věk 60+ uvádí přibližně 42 procent lékařů, starších 65 let je 30 procent.
|
Zoufalá situace. Na periferiích regionu chybí nejen lékaři, ale i lékárníci
„Víme o tom a snažíme se to řešit. Potřebujeme mladou krev. Karlovarský kraj má pro lékaře připravený poměrně rozsáhlý systém benefitů, který je funkční, ale sám o sobě nestačí,“ řekl náměstek hejtmanky pro zdravotnictví Petr Kubis.
Kraj se nyní nad rámec pobídek snaží přímo komunikovat s mediky a mladými lékaři. Chce od nich vyzvědět, co by je přesvědčilo, aby svůj profesní život nasměrovali na západ Čech.
„Zjišťujeme, že to není jen o penězích. Jsou tu i další důvody. Například, že tu partner lékaře nesežene práci. Tady spolupracujeme s krajskou hospodářskou komorou, která bude oslovovat zaměstnavatele a pomůže partnerovi lékaře, což bývá většinou vysokoškolák, najít v regionu odpovídající uplatnění,“ předeslal Kubis.
|
Další tisícovce lidí hrozí, že zůstane bez lékaře. Z Chebu odchází praktik
Budoucí lékaře kraj vyhledává už i mezi nadanými gymnazisty. Pro ty, kteří chtějí studovat lékařství, chystá pravidelné přípravné kurzy na náročné přijímací zkoušky lékařských fakult. Podporu nabízí rovněž medikům. Za rok si student medicíny může přijít až na 150 tisíc korun, pokud se zaváže, že po studiu bude určitý čas pracovat v Karlovarském kraji. Aktuálně podporu čerpá přibližně stovka budoucích lékařů.
Pomocnou ruku nabízejí i zdravotní pojišťovny. „V oblastech, kde se vyčerpávají kapacity zdravotní péče, nabízí VZP ke smlouvě nově příchozích lékařů jednorázový finanční bonus až 800 tisíc korun a také výhodnější podmínky plateb,“ uvedla ředitelka regionální pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny v Plzni Lenka Havlasová.
Pojišťovna se podle ní snaží do takových lokalit nalákat nové lékaře a ty, kteří v lokalitě již ordinují, pak nabízenou bonifikací motivuje k tomu, aby přijímali nové pacienty, rozšiřovali ordinační hodiny a podobně.
|
O online pohotovost je zájem, po Karlovarském ji chce zřídit i Plzeňský kraj
Petr Šonka, předseda Sdružení praktických lékařů ČR, si myslí, že do odlehlých částí republiky se mladým prostě nechce. „Raději zůstávají ve velkých aglomeracích. Problémem může být to, že v Karlovarském kraji není lékařská fakulta. Roli hraje i občanská vybavenost, pracovní příležitosti pro životního partnera, kvalitní školství pro děti,“ předestřel Šonka.
Řešení nedostatku lékařů není podle něj ve zrychlení atestací. Je třeba nabídnout víc rezidenčních míst, kde se čerství absolventi lékařských fakult pod vedením zkušeného praktika školí a připravují na své povolání. Práci absolventa, jeho školitele a případné odborné stáže platí stát.
„Těch míst není dostatek. Navíc se ukazuje, že částka, kterou stát školení dotuje, je velmi nízká. V nemocnicích si mladý lékař přijde na dvojnásobek a navíc za ním stojí tým odborníků. Když si může vybrat, tak do terénu dělat primární péči se mu logicky nechce,“ dodal.
Jak vyplývá ze statistik ministerstva zdravotnictví, v Karlovarském kraji aktuálně působí 152 ordinací pro dospělé a 53 ordinací pro děti.