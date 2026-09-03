Možná jste to právě vy. Předškolák bojuje o život, rodina hledá dárce kostní dřeně

Jsou okamžiky, kdy i ten nejzkušenější záchranář musí rezignovat. Právě to nyní zažívá rodina Tibora Špidlíka, který už téměř dvě dekády pracuje u Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Jeho vnuk Jindra Ondrejka se potýká s chorobou, na kterou je i děda – záchranář krátký.
Donedávna byl Jindra normálním zdravým klučinou, který v září oslaví své první půlkulatiny. Před několika týdny se mu ale na dovolené ve Španělsku udělalo špatně. Diagnóza zní neúprosně: akutní leukemie typu T-ALL.
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Akutní T-lymfoblastická leukemie je agresivní nádorové onemocnění krve, při kterém tělo tvoří nadbytek nezralých T-lymfocytů (typ bílých krvinek). Pacient trpí únavou a slabostí způsobenou nedostatkem červených krvinek. Časté jsou infekce a horečky způsobené oslabenou imunitou.
Malý Jindra už absolvoval třicetidenní cyklus chemoterapie. Bohužel nebyl dostatečně účinný, takže jej čeká agresivní léčba a podle léčebného plánu také transplantace kostní dřeně. Rodina chlapce proto shání vhodného dárce.
„Možná právě vy jste ten člověk, který jím může být. A pokud to nebudete zrovna vy, váš zápis do registru dárců kostní dřeně může jednou pomoct jinému pacientovi,“ vyzývá rodina ty, kteří uvažují o pomoci pětiletému Jindrovi.
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Zápis do registru je přitom jednoduchý. Stačí stěr z úst, nebo odběr malého vzorku krve. Informace lze najít na webových stránkách Českého národního registru dárců dřeně.
Tibor Špidlík i jeho syn Tibor Špidlík mladší (Jindrův strýc) už u krajské záchranky pomohli nespočtu lidí. Nyní sami prosí o pomoc. Ne pro sebe, ale pro pětiletého klučinu. Protože i záchranáři někdy potřebují zachránit.