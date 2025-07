Chebská nemocnice má novou ředitelku, dříve působila v plzeňské fakultní

Řízení nemocnice v Chebu, která je spolu s nemocnicí v Karlových Varech součástí krajské společnosti Karlovarská krajská nemocnice (KKN), tak převzal na přibližně dva týdny generální ředitel KKN Jiří Štefan.

„Bývalý ředitel David Peřan podal k 17. červnu rezignaci, kterou představenstvo samozřejmě přijalo. Následně jsme se vrátili zpět k výběrovému řízení, které proběhlo v zimě. Oslovili jsme dalšího uchazeče, kterého výběrová komise doporučila valné hromadě, což byla právě Miloslava Lukešová,“ řekl Kubis. Upřesnil, že výběrového řízení se v únoru zúčastnili tři uchazeči.

„Miloslava Lukešová dosud působila jako náměstkyně ve Fakultní nemocnici v Plzni, předchozí manažerskou pracovní zkušenost má také z Oborové zdravotní pojišťovny. Navíc pochází z Karlovarského kraje, kde má rodinu a chce se sem vrátit,“ doplnil náměstek.

S novou ředitelkou chebské nemocnice se už sešel i nový generální ředitel KKN Jiří Štefan, kterého Rada Karlovarského kraje, jež je zároveň valnou hromadou KKN, dosadila do funkce 4. června. Do té doby Štefan působil ve skupině Penta Hospitals v nemocnicích v Sokolově a Ostrově.

Bývalý ředitel chebské nemocnice David Peřan nastoupil do své funkce dva měsíce poté, co se stala generální ředitelkou KKN Nela Kvačková. Jmenování ředitele Nemocnice v Chebu a doplnění jejího zástupce do představenstva KKN bylo jednou z priorit tehdejší ředitelky i vedení Karlovarského kraje.

Chebská nemocnice do té doby neměla v představenstvu KKN zastoupení. Změna měla být vzkazem, že KKN a Karlovarský kraj považuje chebskou nemocnici za stejně důležitou pro zajištění zdravotní péče v kraji.

Kvačková však ve funkci generální ředitelky dlouho nevydržela. Rada kraje ji 4. června odvolala. Důvodem byly petice, série protestů a hromadných výpovědí. Zdravotníci krajských nemocnic jí vytýkali zejména nezvládnutou komunikaci. Vadilo jim například, že problémy řeší přes Facebook. Zdravotníky KKN podpořily odbory a posléze i lékařská komora.