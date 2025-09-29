Karlovarský kraj bude mít vlastní onkologické centrum. Jako poslední v Česku

Jitka Dolanská
  14:32aktualizováno  14:32
V Karlovarském kraji se v lednu otevře komplexní onkologické centrum. Vznikne v Karlovarské krajské nemocnici ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Motol a Nemocnicí Na Homolce. Pro onkologicky nemocné to znamená, že za léčbou už nebudou muset jezdit mimo kraj.
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek představil v pondělí v Karlových Varech...

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek představil v pondělí v Karlových Varech vizi nového krajského onkologického centr. | foto: Jitka Dolanská, MAFRA

Jak řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, tato zásadní změna dramaticky zvýší dostupnost onkologické péče pro obyvatele kraje, který jako jediný v republice takové centrum neměl. V regionu se přitom s některým nádorovým onemocněním léčí na 13 tisíc lidí a každý rok přibývá přibližně 17 stovek dalších nemocných.

„Není to jen o přístrojovém vybavení, ale i o lidech, o týmech odborníků, kteří zachraňují životy. A ty týmy, které pracují v Karlovarském kraji, se propojí do jednoho celku s týmy v nemocnicích Motol a na Homolce,“ doplnil Válek. Zdůraznil, že jde především o službu pacientům, pro které je dojíždění za léčbou fyzicky i psychicky náročnou záležitostí.

Rekonstrukce onkologického oddělení chebské nemocnice začne v březnu

„Většina diagnostiky a léčby bude poskytována v Karlovarském kraji. Do pražských nemocnic budou směřováni jen pacienti vyžadující nejmodernější technologicky náročné výkony, přičemž bude zajištěna plynulá návaznost péče i zdravotní dokumentace,“ potvrdil přednosta Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty UK a FN Motol Tomáš Büchler s tím, že spolupráce nemocnic je o partnerství, nikoli o supervizi.

Na onkologické centrum uvolnilo ministerstvo, Evropská unie a Karlovarský kraj téměř 350 milionů korun. Hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová uvedla, že dostupnost pražských nemocnic se bude zlepšovat v souvislosti s dokončováním dálnice D6.

Otevření nových onkologických ambulancí v pavilonu N Karlovarské krajské nemocnice se zúčastnil i prezident filmového festivalu Jiří Bartoška. (2. července 2024)
Otevření nových onkologických ambulancí v pavilonu N Karlovarské krajské nemocnice. (2. července 2024)
Otevření nových onkologických ambulancí v pavilonu N Karlovarské krajské nemocnice. (2. července 2024)
Generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Jiří Štefan doplnil, že v Karlových Varech bude klinická onkologie, tedy ambulance, interní oddělení, onkologický stacionář, kde se bude podávat centrová léčba, chemoterapie a diagnostika. V Chebu se aktuálně onkologické oddělení rekonstruuje, do konce roku má být hotovo.

Karlovarský kraj má šanci získat peníze na chybějící onkologické centrum

Zázemí zde najde lůžková část onkologického oddělení, radioterapie a podobně. Podle lékařky Hany Korunkové neznamená otevření onkologického centra to, že by se v kraji onkologicky nemocní neléčili.

„Historicky funguje onkologie v Chebu a to na velmi vysoké úrovni. Pouze za specializovanou a ultraspecializovanou léčbou pacienti dojížděli do jiných krajů, do jiných onkologických center, zejména do Plzně. Nyní, když přecházíme pod křídla Motola, bych chtěla poděkovat Plzni za dlouholetou spolupráci,“ uvedla. Podle Korunkové bude nemocnice do budoucna potřebovat další lékařské specialisty na onkologickou léčbu.

Bartoška otevřel novou onkologickou ambulanci. „Jsem na to ideální,“ vtipkoval

„Komplexní onkologická péče do Karlovarského kraje jednoznačně patří, neboť i zde žije velké množství pacientů, o které je nutné se starat. Dostupná data ukazují již nyní na významně se zlepšující kvalitu péče v Karlovarské krajské nemocnici. Synergie s vysoce specializovanými centry FN Motol a Nemocnice Na Homolce bude dostupnost a výsledky péče nadále zlepšovat,“ řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistik Ladislav Dušek.

Doplnil, že v následujících deseti letech se počet onkologicky nemocných má zvyšovat o 35 procent. Zdůraznil také význam prevence a screeningových programů, díky kterým se daří onemocnění zachytit včas a zvýšit tak šanci na vyléčení. Podle jeho informací se výskyt různých druhů rakovin pohybuje v Karlovarském kraji přibližně na republikové úrovni. Ve vyšším množství jsou tu ale zaznamenány nádory plic.

Archivní video z otevření nových onkologických ambulancí v pavilonu N Karlovarské krajské nemocnice, kterého se zúčastnil i dnes už zesnulý prezident filmového festivalu Jiří Bartoška. (2. července 2024)

2. července 2024

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

