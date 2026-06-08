Méně lůžek, ale kvalitnější péče. Chebská onkologie opouští provizorium

Jitka Dolanská
  14:12aktualizováno  14:12
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Opravené pokoje pacientů se sociálním zázemím, moderní vyšetřovny, nové přístroje. Chebská onkologie se z provizorních prostor na gynekologii a interně stěhuje zpět do pavilonu C, který prošel zásadními úpravami. V ostrém provozu začne fungovat od července. Rekonstrukce včetně přístrojového vybavení stála téměř 258 milionů korun.

„Je to pokrok, který je dobře viditelný. Budova z padesátých let minulého století se naposledy rekonstruovala před zhruba třiceti lety. Takže samozřejmě už nesplňovala hygienické ani prostorové nároky. V rámci rekonstrukce došlo k redukci počtu lůžek na jednotlivých pokojích, dobudovala se sociální zařízení, sprchy, plus samozřejmě další technické záležitosti, jako jsou třeba kyslíkové rampy nebo hygienické místnosti na očistu ležících pacientů a podobně,“ popsal změny primář onkologie Pavel Krištof.

Opravy pavilonu přinesly vedle modernizace lůžkového oddělení, ambulancí, infuzního oddělení a rozšíření stacionáře i vznik nových čekáren a zázemí pro zdravotníky. Nová je vzduchotechnika, klimatizace a výtahy, modernizací prošel kamerový systém s kontrolou vstupů. Vlastní stavba vyšla na zhruba 67 milionů korun, z toho 42 milionů zaplatil Národní plán obnovy.

Lékaři mají k dispozici i plánovací CT. Jeho instalace si vyžádala stavební úpravy. (8. června 2026)
Onkologie chebské nemocnice se po rekonstrukci vrací do původního pavilonu C. (8. června 2026)
Nová čekárna onkologického oddělení (8. června 2026)
Rekonstrukce pavilonu, který otevřeli zástupci kraje a Karlovarské krajské nemocnice, stála včetně přístrojového vybavení více než čtvrt miliardy. (8. června 2026)
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O zbylou částku se podělil kraj a Karlovarská krajská nemocnice Karlovy Vary (KKN), jejíž je Nemocnice Cheb součástí. Další peníze stálo vybavení nábytkem. Součástí projektu jsou i nové přístroje. Jen pořízení lineárního urychlovače, který je v provozu od jara, přišlo na 92 milionů korun z Národního plánu obnovy. Ze stejného zdroje šlo i 18 milionů na plánovací CT.

Tento přístroj se přesunul z původních prostor do bývalých šaten a skladu. Proto bylo nutné místnosti speciálně upravit. Došlo na zesílení zdí, stropu i podlahy vyššího patra olověnými deskami a speciální omítkou k odizolování radiačního záření.

Přístroj zachránil chebskou onkologii, pacienty čeká moderní zázemí

Dokončení rekonstrukce přinese úlevu pacientům i personálu. „Ano, my zatím ještě fungujeme v prostorách gynekologie, které nás ale kapacitně limitují, co se týče ambulantních prostor i lůžek. Proto jsme si museli půjčit jeden z pokojů od kolegů na interně,“ přiblížil primář Krištof.

Za nejdůležitější novinku označil nové přístrojové vybavení, které umožní oddělení dál fungovat. „Musíme vydržet do doby, než se podaří realizovat generel Nemocnice Karlovy Vary, bez toho to nepůjde. Když to řeknu jednoduše, nejsme schopni plně pokrýt nároky celého kraje, a proto už nyní Vary potřebujeme. To znamená neusnout na vavřínech, ale pokračovat a stavět dál, protože jsme v podstatě jediné lůžkové zařízení onkologie v kraji,“ podotkl.

Karlovarský kraj bude mít vlastní onkologické centrum. Jako poslední v Česku

V regionu od letošního ledna funguje ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Motol a Nemocnicí Na Homolce Komplexní onkologické centrum. Podle ředitele KKN Jiřího Štefana spolupracují karlovarští i chebští onkologové také s Fakultní nemocnicí v Plzni, především co se týče vysoce specializované hematoonkologické a pneumoonkologické péče. Pacientům z Karlovarského kraje to přináší lepší dostupnost léčby, moderní diagnostické metody i návaznost péče přímo v regionu.

Modernizované pracoviště navíc propojuje radioterapeutickou léčbu, diagnostiku, ambulantní péči, stacionář i lůžkovou část do jednoho celku. „To pomůže zvýšit zájem lékařů i radiologických asistentů o práci v regionu a umožní nám posilovat náš odborný tým,“ doplnil primář Krištof.

V opraveném pavilonu C, konkrétně v druhém a třetím podlaží, najde zázemí také nová zubní klinika. Otevřít by měla v červenci.

26. října 2015
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