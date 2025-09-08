V kraji je nízká porodnost, příčinu může pomoci odhalit i vyšetření spermatu

Do konce září si mohou muži, kteří přemýšlejí o založení rodiny, nechat zdarma vyšetřit kvalitu svých spermií. Cílem osvětové akce je zlepšit povědomost o reprodukčním zdraví v Karlovarském kraji, který se dlouhodobě potýká s jednou z nejnižších porodností v České republice.
Službu nabízí klinika PRONATAL, která sídlí v Karlových Varech hned vedle krajské nemocnice.

„Setkáváme se s narůstajícím počtem mužů, kteří mají výrazně zhoršené parametry spermiogramu, a to i v mladším věku. Lidé si často neuvědomují, že plodnost není ryze ženskou záležitostí. I muži by měli včas zvažovat preventivní vyšetření, zejména pokud plánují rodinu,“ upozorňuje lékař David Karásek ze společnosti MEDICON PRONATAL.

V kraji se rodí výrazně méně dětí. Na vině je i alkohol a kouření

Doplňuje, že zatímco v minulosti byla neplodnost častěji přisuzována ženám, dnes je mužský faktor hlavní nebo spolupůsobící příčinou většiny problémů s otěhotněním. Problém se přitom často odhalí až ve chvíli, kdy se početí nedaří.

Podle odborníků stojí za poklesem mužské plodnosti kombinace hned několika faktorů. Jsou to genetické predispozice, životní styl i působení chemických látek. Rovněž stres, kouření, obezita, alkohol nebo užívání anabolických doplňků mohou kvalitu spermií výrazně zhoršovat. Dobrou zprávou je, že úprava životosprávy a zdravější režim mohou nepříznivý stav citelně zlepšit.

Dětí přišlo v Karlovarském kraji na svět méně, rodí populačně slabé ročníky

Klinika nabízí mužům jednoduchou a diskrétní možnost zjistit, jak na tom s jejich reprodukčním zdravím jsou. Vyšetření je rychlé, bezbolestné a nenáročné.

Osvětová akce, v jejímž rámci si muži mohou nechat zdarma vyšetřit spermiogram, měla původně skončit s prázdninami. Pro velký ohlas se ji klinika rozhodla prodloužit do konce září. V Karlových Varech sídlí klinika PRONATAL přímo vedle Karlovarské krajské nemocnice, vyšetření je tak snadno dostupné pro muže z celého regionu.

