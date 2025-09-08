V kraji je nízká porodnost, příčinu může pomoci odhalit i vyšetření spermatu

Službu nabízí klinika PRONATAL, která sídlí v Karlových Varech hned vedle krajské nemocnice.
„Setkáváme se s narůstajícím počtem mužů, kteří mají výrazně zhoršené parametry spermiogramu, a to i v mladším věku. Lidé si často neuvědomují, že plodnost není ryze ženskou záležitostí. I muži by měli včas zvažovat preventivní vyšetření, zejména pokud plánují rodinu,“ upozorňuje lékař David Karásek ze společnosti MEDICON PRONATAL.
Doplňuje, že zatímco v minulosti byla neplodnost častěji přisuzována ženám, dnes je mužský faktor hlavní nebo spolupůsobící příčinou většiny problémů s otěhotněním. Problém se přitom často odhalí až ve chvíli, kdy se početí nedaří.
Podle odborníků stojí za poklesem mužské plodnosti kombinace hned několika faktorů. Jsou to genetické predispozice, životní styl i působení chemických látek. Rovněž stres, kouření, obezita, alkohol nebo užívání anabolických doplňků mohou kvalitu spermií výrazně zhoršovat. Dobrou zprávou je, že úprava životosprávy a zdravější režim mohou nepříznivý stav citelně zlepšit.
Klinika nabízí mužům jednoduchou a diskrétní možnost zjistit, jak na tom s jejich reprodukčním zdravím jsou. Vyšetření je rychlé, bezbolestné a nenáročné.
Osvětová akce, v jejímž rámci si muži mohou nechat zdarma vyšetřit spermiogram, měla původně skončit s prázdninami. Pro velký ohlas se ji klinika rozhodla prodloužit do konce září. V Karlových Varech sídlí klinika PRONATAL přímo vedle Karlovarské krajské nemocnice, vyšetření je tak snadno dostupné pro muže z celého regionu.