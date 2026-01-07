Tisíc pacientů za pár dní. Online pohotovost prošla zatěžkávací zkouškou

Jitka Dolanská
  9:42
První velkou zkouškou byly pro nový projekt Karlovarské online pohotovosti vánoční svátky a přelom roku. A to v pravém slova smyslu. Služba v tomto období zajistila péči pro více než tisíc pacientů. Podle informací mluvčí Karlovarského kraje Jitky Čmokové lidé v době vánočních svátků upřednostnili právě tuto službu před návštěvou klasické pohotovosti v nemocnicích.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„V průběhu svátečního období, konkrétně od 23. prosince do 1. ledna, se na nás v Karlovarském kraji obrátilo 1 081 pacientů. Díky výraznému posílení služeb se nám po celou dobu dařilo udržet čekací dobu na lékaře pod jednu minutu,“ potvrzuje Jiří Pecina, předseda představenstva společnosti MEDDI hub, která službu pro kraj provozuje.

Upřesňuje, že z celkového počtu pacientů bylo 300 dětí. Nejmladší pacientce v kraji byl v době ošetření jeden měsíc, nejstaršímu pacientovi naopak přes 70 let.

Online lékařská pohotovost už funguje, je nutné se do ní registrovat

„Nejčastěji se na nás lidé obraceli s teplotami a chřipkovými příznaky. Řešili jsme také alergické reakce nebo drobné popáleniny,“ uvádí lékař Ondřej Tefr, hlavní lékař společnosti MEDDI hub. „Většinu případů byli naši lékaři schopni vyřešit na dálku, pouze 12 pacientů bylo odesláno k dalšímu vyšetření k lékaři nebo do nemocnice,“ dodává.

Uživatelé Karlovarské pohotovosti mohou od loňského března na dálku kontaktovat praktického lékaře nebo pediatra a prostřednictvím zabezpečeného videohovoru nebo chatu s ním konzultovat svůj zdravotní stav.

Lékař jim může obratem vystavit e-recept. Těch bylo v Karlovarském kraji v průběhu svátků vystaveno 370. Zároveň si mohou sami ověřit dostupnost léků a objednat je do vybrané pobočky lékárny.

O online pohotovost je zájem, po Karlovarském ji chce zřídit i Plzeňský kraj

Jak uvedla mluvčí Jitka Čmoková, aktuálně je v aplikaci Karlovarská online pohotovost registrováno téměř 25 tisíc obyvatel Karlovarského kraje. Kampaň zaměřená na telemedicínu přitom přinesla v poslední době další tři tisíce registrovaných.

„Stále se snažíme dostávat mezi lidi více informací o této službě, která může velmi rychle pomoci řešit jejich zdravotní problém, aniž by museli navštívit svého lékaře. Službu jsme představili i na setkáních s veřejností v rámci projektu Krajský úřad blíž k vám v Aši a Sokolově. Jsem velmi rád, že naše snaha přináší ovoce,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis, který věří, že čísla registrovaných dál porostou.

Statistiky prozrazují, že za pomoci chatu, hovoru či videohovoru už poskytli lékaři konzultace 6 286 uživatelům. Z okresu Cheb potřebovalo pomoc 41 % pacientů, z okresu Sokolov jich bylo 27 % a 32 % z okresu Karlovy Vary. Na lince lékaři vydali celkem 2 178 e-receptů.

Doktor na dálku zvyšuje komfort, ordinuje i v pobytových sociálních zařízeních

Služba Karlovarská online pohotovost funguje v režimu 24/7 a je pro občany s trvalým pobytem v Karlovarském kraji zdarma. Ovšem pozor, není určena pro léčbu ani předepisování receptů u chronických dlouhotrvajících onemocnění.

Rovněž v případě závažných zdravotních problémů je třeba volat zdravotnickou záchrannou službu; standardní pohotovosti v nemocnicích zůstávají zachovány. Více informací je možné získat na webu www.karlovarskapohotovost.cz.

Zde je možné se zaregistrovat nebo využít aplikaci MEDDI app, která je k dispozici ke stažení na Google Play i App Store. V případě potřeby se mohou zájemci obrátit na zaměstnankyni odboru zdravotnictví krajského úřadu Petru Šťovíčkovou, která je připravena s registrací pomoci.





7. ledna 2026













