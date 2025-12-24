Novou ruku popálenému Jiřímu Hosovi vyrobí protetici z německého Passau

Jitka Dolanská
  8:52aktualizováno  8:52
Tak trochu jiné Vánoce prožívá Jiří Hos z Kynšperka nad Ohří, kterého při práci na větrné elektrárně u Aše zasáhl elektrický výboj, sežehl mu nohu, obě ruce až k ramenům a vzal sluch. Nedočkavě čeká na zprávu z protetiky v německém Passau, kde mu vyrobí novou ruku. Věří, že příští vánoční svátky se po letech sám nají i napije.
Jiří Hos věří, že nová ruka od německých protetiků mu usnadní život, který se radikálně změnil po úrazu elektrickým proudem.

Jiří Hos věří, že nová ruka od německých protetiků mu usnadní život, který se radikálně změnil po úrazu elektrickým proudem. | foto: Martin Stolař, MAFRA

Jiří Hos věří, že nová ruka od německých protetiků mu usnadní život, který se radikálně změnil po úrazu elektrickým proudem.
Jiří Hos věří, že nová ruka od německých protetiků mu usnadní život, který se radikálně změnil po úrazu elektrickým proudem.
Jiří Hos věří, že nová ruka od německých protetiků mu usnadní život, který se radikálně změnil po úrazu elektrickým proudem.
Jiří Hos věří, že nová ruka od německých protetiků mu usnadní život, který se radikálně změnil po úrazu elektrickým proudem.
25 fotografií

„Dlouho jsme se handrkovali s pojišťovnou, úředníci nechtěli pořízení ruky schválit. Není to levná záležitost, stojí čtyři miliony korun, ale on ji potřebuje. Bez ruky je plně závislý na pomoci druhých. Nakonec jsme se vypravili osobně do centrály naší pojišťovny a najednou to šlo. Teď už jen čekáme, až se nám ozvou z protetiky v německém Passau. U nás totiž tento typ protézy neumí udělat,“ vypráví Jana Hosová s tím, že pozvánka na protetiku bude pro celou rodinu dodatečný vánoční dárek.

Ruku odborníci upevní na implantát, který má Jiří už nějaký čas voperovaný do zbytku pažní kosti. Na druhé straně těla, kde mu chybí ruka až k rameni, bude nosit vyvažovací závaží, aby se mu nekřivila páteř.

Po letech ticha po úrazu uslyšel Jiří Hos díky implantátům Vánoce

„Není to tak, že by mu namontovali umělou ruku a hned by bylo všechno dobré. Bude muset trénovat a cvičit, bude se muset naučit tu ruku ovládat a používat. Bohužel, tahle protéza není vodotěsná, takže do vody s ní jít nemůže, ale dlaň a prsty je možné otřít, pokud se zašpiní,“ popisuje Jana Hosová s tím, že před časem se Jiřímu povedlo získat lepší nožní protézu.

Ta stará totiž měla řadu omezení. „Třeba při sedání nebo vstávání si člověk musel pomáhat rukama. Jenže ty já nemám. Nešlo s ní jezdit na lehokole, nesměla se namočit,“ vypočítává Jiří Hos a dodává, že teď už se s protézou může i sprchovat a koupat, což je obrovská výhoda při hygieně.

Jiří Hos se po řadě operací opět učí chodit s pomocí speciální protézy.
Jiří Hos se po řadě operací opět učí chodit s pomocí speciální protézy.
Jiří Hos se po řadě operací opět učí chodit s pomocí speciální protézy.
Jiří Hos se po řadě operací opět učí chodit s pomocí speciální protézy.
25 fotografií

Předloni mu navíc lékaři voperovali první kochleární implantát, díky kterému začal znovu slyšet zvuky kolem. A může poslouchat i své oblíbené Kabáty.

Jiřímu se život obrátil naruby 30. srpna 2016. S partou svých kolegů měl zkontrolovat transformátor větrné elektrárny u Aše. Při práci však skupinu zasáhl elektrický výboj. Dva muži odnesli událost popáleninami, další z party elektrikářů byl na místě mrtvý. Jiřího Hose s hlubokými popáleninami na čtyřiceti procentech těla transportoval vrtulník do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Muži bez rukou, nohy a sluchu zlepšuje život po úrazu bezbariérové bydlení

Tady prodělal řadu operací, nebyl ušetřen celkových sepsí organismu, selhávaly mu ledviny. Spálené části těla postupně odumíraly. Aby zabránili infekci, museli lékaři odřezávat další a další části těla. Jiří ale zabojoval, nevzdal se. Za pomoci své ženy Jany, která opustila zaměstnání, aby o svého muže mohla pečovat, a zbytku rodiny si plní své sny. Teď má naději, že se mu splní další. Sen o nové ruce.

17. října 2023

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly prodloužení. Výměna se dotkne jen cestujících s kartami z roku 2016. Žádat jde osobně či on-line, nová karta...

Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme

Zatímco horské oblasti hlásí slunečné počasí, Prahu přikryla hustá inverzní...

Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude počasí až do Štědrého dne většinou bez srážek a s...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná dnes

Co myslíte, měla by se Emily in Paris přejmenovat na Emily in Italy?

Herečka Lily Collins, kterou diváci po celém světě znají jako Emily ze seriálu Emily in Paris, zažila několik vztahů. Jedním z jejích partnerů byl i Jamie Campbell Bower. Ten nyní září jako Vecna v...

V Hostivici u Prahy hoří bungalov, jeden člověk skončil v péči záchranářů

V Hostivici u Prahy hoří bungalov, jeden člověk skončil v péči záchranářů. (24....

V Hostivici u Prahy hoří bungalov. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř možných, požár zatím nemají pod kontrolou. Na místě zasahuje deset jednotek, což podle hrubého odhadu odpovídá počtu...

24. prosince 2025  13:12,  aktualizováno  13:23

Děti hospitalizované na Štědrý den v brněnské nemocnici rozveselili klauni

DÄ›ti hospitalizovanĂ© na Ĺ tÄ›drĂ˝ den v brnÄ›nskĂ© nemocnici rozveselili klauni

Zdravotní klauni dnes v brněnské Dětské nemocnici rozveselili děti, které musí i Štědrý den strávit na lůžku. Do nemocnice chodí pravidelně. Vánoční klauniáda...

24. prosince 2025  11:35,  aktualizováno  11:35

Plzeň vzhledem k předpovědi mrazivého počasí otevře nouzovou noclehárnu

ilustrační snímek

Plzeň ve čtvrtek kvůli předpovědi mrazivého počasí opět otevře nouzovou noclehárnu pro lidi bez domova. V bývalé myčce v areálu DEPO2015 může chladnou noc...

24. prosince 2025  11:25,  aktualizováno  11:25

Hasiči likvidovali požár chat v Přerově. Explodovala obvyklá, leč nebezpečná věc

Hasiči ve středu dopoledne likvidovali požár dvou chat v lokalitě Přerov -...

Hasiči ve středu dopoledne likvidovali požár dvou chat v lokalitě Přerov - Markrabiny. Při požáru explodovala propan-butanová láhev, naštěstí bez zranění, uvedl na síti X mluvčí hasičů Radek Buryánek.

24. prosince 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zakončete rok aktivně! V Praze startuje Týdne sportu zdarma, otevřena jsou i veřejná kluziště

Plavání (ilustrační foto)

Po vydatné Štědrovečerní večeři nemusíte odpočívat jen u pohádek a cukroví. Od 25. do 31. prosince mohou Pražané zakončit rok aktivně – čeká je 17. ročník Týdne sportu zdarma, během kterého si lidé...

24. prosince 2025  12:18

Vánoce jsou prý svátky klidu, hlavně ale mnoha zlozvyků. Přinášíme jejich výběr

O čem mají být Vánoce?

Málokteré období je tak spjaté s řadou nežádoucích jevů jako právě Vánoce. Mnoho lidí tyto svátky stresují včetně umělkyně Kateřiny Šedé, která letos v Brně vymyslela Vánoční festival zlozvyků s...

24. prosince 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Lidé v Brně rekordně darovali kelímky, přispěli tím pěti miliony korun potřebným

ilustrační snímek

V pátém ročníku brněnského charitativního projektu Daruj kelímek přispěli lidé rekordními více než pěti miliony korun. Částku si mezi sebe rozdělilo 18...

24. prosince 2025  8:47,  aktualizováno  8:47

Vánoce v Gottwaldově: fronty, podpultové zboží, ovoce na příděl a Tuzex

Gottwaldovské Vánoce

Před rokem 1989 vypadaly Vánoce ve Zlíně jinak než dnes. Světel bylo málo, zato se stály fronty. Na dárky, na potraviny i na zboží, které je dnes považováno za samozřejmost. MF DNES popisuje, jak...

24. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Vyrábět ozdoby neplánovali. Touha zachránit řemeslo i pracovní místa byla silnější

Spolumajitelka sklárny Koulier Kateřina Šrámková představuje novou kolekci s...

Vánoce jsou pro spolumajitelku sklárny Koulier z Oflendy Kateřinu Šrámkovou víc než jen svátky, pojí se k nim silná nostalgie i hluboký vztah k tradici. Právě ten se odráží i v jejím přístupu k...

24. prosince 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Jak se měnily Vánoce? Stromeček bez kolekce, hlavně že byly mandarinky

Jak vypadaly Vánoce za socialismu?

Svůj úplně první dárek obrečela, dostala totiž panenku, která ji vůbec nezajímala. Naopak když si na základní škole ze všeho nejvíc přála náušnice a nechala si kvůli nim propíchnout i dírky v uších,...

24. prosince 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Pryč z chodníků. Hřensko „usměrňuje“ vietnamskou tržnici, obchodníkům běží čas

Vietnamská tržnice v Hřensku. Vše musí do konce roku z chodníku pryč – stoly se...

Turisty oblíbené Hřensko na Děčínsku, zasazené do malebné krajiny mezi řeku Labe a skalní masivy Českého Švýcarska, se pomalu mění. Z „obchodního bulváru“ podél říčky Kamenice začaly z chodníků mizet...

24. prosince 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Příští rok by mohla začít oprava krovu a střechy kostela ve Štolmíři na Kolínsku

ilustrační snímek

Chátrající barokní kostel svatého Havla ve Štolmíři na Kolínsku by se mohl příští rok dočkat prvních oprav. Projekt na generální rekonstrukci krovu a střechy...

24. prosince 2025,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.