V Ostrově otevřeli moderní pavilon lůžkové psychiatrie, stavba netrvala ani rok

Petr Kozohorský
  15:42aktualizováno  15:42
Téměř stovce pacientů s psychiatrickými potížemi se dostane pomoci v novém specializovaném lůžkovém oddělení Nemocnice Ostrov. Díky modulární technologii budovu postavili v rekordně krátké době necelého jednoho roku. První příchozí přivítá na konci ledna.

Ostrovská nemocnice je jediným zdravotnickým zařízením v Karlovarském kraji, které poskytuje lůžkovou léčbu psychiatrických pacientů. Těch může být nově až 96, což je oproti stávající kapacitě oddělení o 23 více.

Kapacita pavilonu je 96 míst ve dvou a jednolůžkových pokojích.
Pavilon psychiatrie stál více než čtvrt miliardy.
Kapacita pavilonu je 96 míst ve dvou a jednolůžkových pokojích.
Kapacita pavilonu je 96 míst ve dvou a jednolůžkových pokojích.
9 fotografií

„Dosavadní prostory nám neumožňovaly další rozvoj ani navýšení kapacit,“ vysvětlila Barbora Vaculíková, generální ředitelka skupiny Penta Hospitals, do jejíž sítě ostrovská nemocnice patří.

Společnost výstavbou nového pavilonu reagovala na demografický vývoj v kraji. Podle primáře ostrovské psychiatrie Tomáše Turka za posledních šest let vzrostl počet hospitalizovaných o třetinu. „Není to ale o tom, že by bylo víc nemocných, ale stále větší procento z nich chce své problémy řešit právě v nemocnicích,“ konstatoval primář.

Rozárka s červenou čepičkou. Pacienty ostrovské nemocnice potěšil poník

Psychiatrie v Ostrově je podle něj primárně určená pro potřeby pacientů z Karlovarského kraje. „Pokud ale budeme mít kapacitu, dáme ji k dispozici i lidem odjinud,“ podotkl Turek. V budově jsou dvou i jednolůžkové pokoje. Každý z nich má vlastní sociální zázemí.

Podle představitelů kraje populace v regionu stárne. „Už dnes máme největší procento seniorů v celé republice,“ potvrdila krajská radní Gabriela Dostálová. Podle statistických dat přitom bude tento trend pokračovat. O to důležitější proto podle ní je zajistit dostupnou a kvalitní odbornou péči s důrazem na prevenci.

To dokládají i statistiky samotné nemocnice. Každoročně zde hospitalizují více než tři tisíce pacientů a dalších 40 tisíc jich ošetří ambulantně. Přibližně 40 procent hospitalizací se přitom týká pacientů s psychiatrickým onemocněním. Další najdou pomoc v ambulancích nebo v denním stacionáři.

„Pacienti k nám často přicházejí v akutní fázi onemocnění a jejich počet v posledních letech roste. Nové oddělení nám dává možnost poskytovat péči v prostředí, které odpovídá současným odborným i lidským potřebám,“ pochvaloval si primář Tomáš Turek.

Nové oddělení nemocnice v Ostrově projektovali i jeho pracovníci

Výstavba pavilonu trvala necelý rok. „Na začátku roku 2025 jsme poklepávali na základní kámen a na jeho konci jsme objekt kolaudovali,“ upřesnila Vaculíková.

Rekordně rychlá byla stavba díky použití modulární technologie. Většina objektu tak vznikala na výrobní lince, na místě pak díly dělníci skládali jako kostky stavebnice.

Nový pavilon stál více než čtvrt miliardy korun. Na financování Penta Hospitals využila i sedmdesátimilionovou dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. „Byla to největší investice do areálu ostrovské nemocnice za posledních pět let. V plánu máme další, i když rozsahem ne tak velké,“ naznačila Vaculíková.

Větší komfort pro nemocné s alzheimerem. Nemocnice Ostrov nabízí další lůžka

Chystá se mimo jiné i úprava rozlehlého nemocničního parku. Budovu, v níž psychiatrie sídlila doposud, uvolní nemocnice pro potřeby následné a následné rehabilitační péče. „I tu čeká drobná rekonstrukce,“ doplnila generální ředitelka Penta Hospitals.

Ostrov si od otevření nového pavilonu slibuje, že se do města přistěhují kvalifikovaní zdravotníci. „Už mám v e-mailu několik žádostí o zajištění bydlení. Město jim maximálně pomůže,“ řekl starosta Pavel Čekan.

Vedení nemocnice nezastírá, že shánění odborného personálu je problém. „Na rozjezd máme personál zajištěný, v oblasti sester ovšem stále nabíráme,“ dodala ředitelka Nemocnice Ostrov Ivana Hlinková.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Plesová sezona 2026 je v plném proudu. Přinášíme přehled nejprestižnějších bálů v Praze

Ples (ilustrační foto)

Právě se láme polovina ledna a Praha žije v rytmu valčíku. Pokud jste si mysleli, že plesy jsou jen přežitkem z dob monarchie, letošní sezona vás vyvede z omylu. Pražské sály od Obecního domu až po...

13. ledna 2026  17:51

Zámek v Holešově nabídne také letos výstavy, koncerty, divadlo i festivaly

ilustrační snímek

Zámek v Holešově na Kroměřížsku nabídne i letos výstavy pro děti a dospělé, koncerty klasické i populární hudby, divadelní představení, plesy, festivaly a talk...

13. ledna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Konec konfliktů s černými pasažéry? Revizoři v okolí Prahy vytasili novou zbraň

Revizoři ve Středočeském kraji budou nově vybaveni přenosnou kamerou. Dopravní...

Po umožnění nástupu všemi dveřmi na regionálních spojích mezi Prahou a Středočeským krajem přichází Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) s další novinkou. Revizoři jsou nově vybaveni malými...

13. ledna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Pomoc městského centra podpory v České Lípě loni využilo přes 40 lidí

ilustrační snímek

Pomoc nově založeného městského centra podpory v České Lípě loni využilo více než 40 lidí. Nejčastěji řešili bydlení nebo vyřízení dávek státní sociální...

13. ledna 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pomoc městského centra podpory v České Lípě loni využilo přes 40 lidí

ilustrační snímek

Pomoc nově založeného městského centra podpory v České Lípě loni využilo více než 40 lidí. Nejčastěji řešili bydlení nebo vyřízení dávek státní sociální...

13. ledna 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

V Kamenici nad Lipou platil dnes kvůli ledovce 7,5 hodiny kalamitní stav

ilustrační snímek

V Kamenici nad Lipou platil dnes 7,5 hodiny kalamitní stav. Vyhlášený byl kvůli ledovce, která mimořádně zhoršila sjízdnost silnic a chodníků ve městě se...

13. ledna 2026  15:47,  aktualizováno  15:47

Správa KRNAP s ministerstvem vykoupily 13 hektarů pozemků pro ochranu přírody

ilustrační snímek

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) společně s ministerstvem životního prostředí loni vykoupila 13 hektarů pozemků za 7,8 milionu korun. Šlo o další...

13. ledna 2026  15:47,  aktualizováno  15:47

Praha vrátila Samsona. Originál sochy už je zase na radnici v Budějovicích

Odborníci přivážejí originál sochy Samsona do českobudějovické radnice. Město...

Po pěti měsících a pár dnech se dnes do Českých Budějovic vrátil originál sochy biblického siláka, který krotí lva. Barokní dílo znázorňující Samsona od Josefa Dietricha zapůjčilo krajské město...

13. ledna 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Tenis na Australian Open 2026 je v plném proudu. Čechům se dnes v kvalifikaci vedlo

Kateřina Siniaková s Američankou Taylor Townsendovou pózují s trofejí pro...

Tenisová sezona 2026 nabírá z kraje roku na obrátkách. Kvalifikacemi odstartoval totiž první ze čtyř tenisových turnajů nejvyšší kategorie – Grand Slamu. Australian Open začalo tento týden a hlavní...

13. ledna 2026  17:17

Žloutenkou typu A se ve Zlínském kraji loni nakazilo 82 lidí, předloni 33

ilustrační snímek

Žloutenkou typu A se ve Zlínském kraji loni nakazilo 82 lidí. Jednalo se o sporadická onemocnění nebo nákazy v rodinné souvislosti, sdělila dnes ČTK Vendula...

13. ledna 2026  15:36,  aktualizováno  15:36

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Biatlon v Ruhpoldingu 2026: Čeští biatlonisté se porvou o poslední místa na olympiádu

Vítězslav Hornig na střelnici při štafetě v Oberhofu.

Světový pohár v biatlonu se v rámci Německa přesouvá z Oberhofu do Ruhpoldingu. Česká výprava tam dorazila v plném složení. Po nemoci se vrací i hvězdní Norové Johan-Olav Botn a Sturla Holm Laegreid.

13. ledna 2026  17:08

Žena v bytě pobodala vrstevníka, mladý muž je s poraněným krkem v nemocnici

Kriminalisté v Martinicích na Příbramsku vyšetřuji okolnosti nálezu mrtvého...

Pondělní ráno v Příbrami poznamenal krvavý konflikt mezi mladou ženou a mužem sdílejícími společnou domácnost. Třiadvacetiletá žena tam v jednom z bytů zaútočila nožem na stejně starého muže a...

13. ledna 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.