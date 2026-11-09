Na Chebsku se znovu otřásla zem. Svědci mluví o nepříjemném praskání trámů

„V západních Čechách v blízkosti města Luby dochází v těchto hodinách k sérii slabých zemětřesení, k takzvanému zemětřesnému roji. K zatím nejsilnějšímu zemětřesení této série o síle (magnitudu) 2,7 došlo v 8:29 našeho (středoevropského) času se souřadnicemi epicentra N50.2504 E12.4489 v hloubce 8,7 km,“ uvedl dopoledne na svých stránkách Geofyzikální ústav Akademie věd.
Jde o údaje z automatického měření, které ještě mohou odborníci upravit. Země se chvěla i v předchozích dnech, otřesy byly ale slabší.
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Zemětřesný roj na Chebsku neustává, oblast trápí už od listopadu
Epicentrum několika desítek zemětřesení leží severně od Nového Kostela, přibližně v polovině vzdálenosti mezi Luby a Krajkovou, ohniska otřesů přístroje zaznamenaly zhruba v osmikilometrové hloubce.
Na sociálních sítích se zatím objevil jediný komentář k nočnímu zemětřesení. Podle jeho autorky se otřesy projevily nepříjemným praskáním trámů v domě.
Chebsko patří k seismicky nejaktivnějším oblastem České republiky. Odborníci Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR prověřují, zda bylo noční zemětřesení jednorázovou záležitostí, nebo bylo součástí takzvaného zemětřesného roje. Ten region naposledy zasáhl na konci roku 2025.
Poslední silnější otřes se objevil na Chebsku na začátku letošního roku, měl magnitudo 3,3 a byl v hloubce zhruba sedmi kilometrů pod zemí. V loňském roce byly nejsilnější otřesy okolo 2,5 stupně.