„Pětatřicetiletá žena, která byla včera (v pátek) obviněna ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, byla dnes na základě rozhodnutí soudu vzata do vazby. Policisté jí eskortují do věznice,“ uvedl Kopřiva.
Další podrobnosti zatím policie neuvedla. Média spekulují o tom, že obětí je malé dítě. To ale policie zatím oficiálně nepotvrdila.
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V Kynšperku se mluví o nálezu dalších částí dětského těla, padlo obvinění z vraždy
Policisté ve středu večer zahájili rozsáhlé pátrání poté, co se v Kynšperku nad Ohří našla část lidského těla. Kriminalisté, psovodi, strážníci i hasiči prohledávali okolí místa nálezu, zeleň u cyklostezky i ulice města. Ve čtvrtek policisté zadrželi osobu, jejíž totožnost blíže nespecifikovali. Uvedli, že je podezřelá ze spáchání zvlášť závažného násilného trestného činu. Obviněna byla žena v pátek, ale ani tehdy policisté neuvedli další podrobnosti.
„Další informace k tomuto případu poskytneme, jakmile to okolnosti dovolí,“ zopakoval Kopřiva.