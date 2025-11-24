Krušnohorské skiareály startují zimní sezonu, první lyžaře přivítají Potůčky

„Nachystali jsme sjezdovku podél vleku, nasněžili jsme 100 cm až 150 cm sněhu, což by mělo vydržet až do března,“ informuje lyžařský areál v Potůčkách na svém facebookovém profilu.
První lyžaře přivítají ve Skiareálu Potůčky v úterý 25. listopadu. Provoz zde začíná večerním lyžováním mezi 17. a 20. hodinou. Areál v příhraniční obci byl i loni prvním, kde zahájili zimní sezonu.
Sněhová děla v Krušných horách jedou naplno. Ochlazení nahrává lyžařským areálům
Na tu se chystají i na Klínovci. První sjezdovku spustí v pátek 28. listopadu. „Díky skvělým podmínkám pro zasněžování a hlavně díky obrovskému nasazení celého našeho týmu můžeme otevřít ještě dřív, než jsme plánovali,“ hlásí z Klínovce.
Tam se v pátek rozjede modrá Dámská sjezdovka. Tým správy areálu ovšem pracuje i na dalších. Co možná nejdříve chtějí na severní straně Klínovce zprovoznit Pařezovku, na jižní pak Lázeňskou sjezdovku.
Z Klínovce slibují, že zpočátku bude jízdné za zvýhodněnou cenu. Její přesnou výši zveřejní na svém webu a Facebooku v následujících dnech.
27. listopadu 2022