Šumavskému areálu se loni osvědčil prodej skipasů online za flexibilní ceny přes vlastní e-shop, proto bude i letos nabízet cenově zvýhodněné jízdenky touto cestou.
„Online ceník bude ve vybraných dnech začínat už na 590 korunách za celodenní skipas pro dospělého, což je o 200 korun méně než loni,“ informoval ředitel areálu Šumavský Špičák Jan Kasík s tím, že nákup online bude vždy levnější než na místě.
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Celodenní skipas v pokladně areálu stojí celou zimu 950 korun s výjimkou vrcholné sezony, což je například doba mezi Vánocemi a Novým rokem nebo o některých víkendech.
Technické vybavení areálu, který má 8,5 kilometru sjezdovek s převýšením až 300 metrů, posílila nová technika na údržbu svahů. K dispozici tak jsou aktuálně tři stroje, z toho dva moderní a jeden starší, záložní. Za dobrých podmínek areál upravuje i tříkilometrový běžkařský okruh, v okolí jsou desítky kilometrů dalších upravovaných stop.
Špičák se letos stane jedním z hlavních dějišť zimní Olympiády dětí a mládeže. V neděli 24. ledna se zde uskuteční zahajovací ceremoniál s nástupem výprav ze všech krajů. Od 25. do 28. ledna budou následovat závody v alpském lyžování, snowboardingu, skikrosu, snowboardkrosu a slopestylu. Závodit se bude mimo jiné na sjezdovkách Slalomová, Lubák, Spodní Šance a Turistická. Areál bude po dobu olympiády otevřený i veřejnosti, kromě tratí vyhrazených pro olympioniky.
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Sezona na Klínovci začne v prosinci
Přípravy na sezonu nepodcenil ani Skiareál Klínovec, největší areál v Karlovarském kraji. Ten investoval do modernizace a zkvalitnění technologií pro výrobu a údržbu technického sněhu. V těchto dnech tady vrcholí kontroly a revize lanových drah, pracuje se na údržbě sjezdových tratí.
„Investovali jsme především do technologií pro výrobu a údržbu technického sněhu. Naším cílem je zajistit co nejkvalitnější lyžařské podmínky po celou zimní sezonu a současně zvyšovat efektivitu provozu s ohledem na proměnlivé klimatické podmínky,“ informoval za Skiareál Klínovec Matyáš Kubín.
Podle jeho slov počítá areál pro nadcházející zimní sezonu s mírným navýšením cen skipasů, přibližně o 5 procent. „Tato úprava zdaleka neodráží rostoucí provozní náklady, zejména v oblasti personálního zajištění, pohonných hmot a elektrické energie,“ vysvětlil.
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Ale i tady je možné ušetřit. Zatímco na pokladně zaplatí dospělý 1 250 korun, online 1 190 korun. Platí to i o dětských skipasech. Oproti ceně na místě, která je 750 korun, je nákup online o 40 korun levnější. Jednodenní skipas opravňuje držitele k využívání všech 32 kilometrů sjezdových tratí Skiareálu Klínovec.
„Zahájení zimní sezony předpokládáme tradičně v první polovině prosince. Konkrétní termín bude záviset především na vývoji počasí a vhodných teplotních podmínkách pro technické zasněžování. Z hlediska zásob vody jsme připraveni. V našich retenčních nádržích máme již od jarního tání zadrženo více než 65 tisíc kubíků vody. Pozitivní zprávou jsou také srážky v posledních týdnech, které výrazně přispěly ke zlepšení vláhových podmínek v oblasti. Jakmile počasí dovolí, jsme připraveni zahájit technické zasněžování,“ upřesnil Kubín.
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Jednou z významných výhod Klínovce je přeshraniční propojení s německým lyžařským areálem Fichtelberg v Oberwiesenthalu. V rámci společného projektu InterSkiregion Fichtelberg–Klínovec mají návštěvníci s příslušným vícedenním skipasem k dispozici celkem 47,5 kilometru sjezdových tratí na české i německé straně Krušných hor.
Toto propojení přináší lyžařům možnost během jedné dovolené poznat dvě lyžařská střediska, využít širší nabídku sjezdovek a užít si lyžování na obou stranách hranice. Ceny vícedenních skipasů začínají na 2 350 korun.