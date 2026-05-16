Zimní stadion v Chebu bojuje se spodní vodou. Pomoci má retenční nádrž

Jitka Dolanská
  8:02aktualizováno  8:02
Odvodnění, nové parkování, dostavba a zastřešení malé ledové plochy. Cheb plánuje rozsáhlé úpravy zimního stadionu. Sportoviště by se díky tomu mělo zásadně proměnit. Práce by měly vyjít na přibližně 600 milionů korun a město je kvůli finanční náročnosti plánuje rozdělit do několika etap.
„Ta částka je zatím jen hrubý odhad. Letos by měla být dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení, v dalším roce by měl následovat projekt pro realizaci stavby. Možná by se mohlo podařit zahájit nějakou etapu a začít tak s rekonstrukcí,“ řekl chebský místostarosta Pavel Pagáč s tím, že na projekt by bylo možné využít část peněz, které město získá za prodej pozemků Strategického podnikatelského parku.

Podle jeho slov bude prioritou odvodnění celého zimního stadionu. Ten má dlouhodobě problémy se spodní vodou. V místě, kde stojí, totiž v minulosti býval rybník.

Potíže má stavba i s prameny bývalého pivovaru, který stával nad stadionem. V plánu je vybudovat retenční nádrž a do ní vodu svést. Následně by se mohla čerpat do ulice U Stadionu a využívat pro závlahu hřišť ve sportovním areálu Lokomotiva.

Plánovaná modernizace má za cíl také sjednocení technologie pro velkou a malou ledovou plochu. Ta byla dosud nezastřešená, ale po rekonstrukci by měla získat střechu, a tím i větší možnosti využívání.

„Dosud bylo vše dvojmo. Byly tu například dvě rolby, dvě zázemí, dva prostory pro parkování rolby a vysypávání sněhu. To vše bychom chtěli sjednotit, a tím ušetřit na provozních nákladech,“ vysvětlil Pagáč.

Stadion by se měl také kvůli větší energetické efektivitě více propojit s nedalekým plaveckým bazénem. Teplo z chladicích technologií by mohlo ve větší míře sloužit pro vytápění plaveckého bazénu. V plánu je přístavba, kde by našly zázemí různé sportovní kluby.

V sousedství bazénu by mělo vyrůst nové kaskádovité parkoviště.

