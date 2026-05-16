„Ta částka je zatím jen hrubý odhad. Letos by měla být dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení, v dalším roce by měl následovat projekt pro realizaci stavby. Možná by se mohlo podařit zahájit nějakou etapu a začít tak s rekonstrukcí,“ řekl chebský místostarosta Pavel Pagáč s tím, že na projekt by bylo možné využít část peněz, které město získá za prodej pozemků Strategického podnikatelského parku.
|
Sušší a komfortnější. Cheb chystá modernizaci zimního stadionu
Podle jeho slov bude prioritou odvodnění celého zimního stadionu. Ten má dlouhodobě problémy se spodní vodou. V místě, kde stojí, totiž v minulosti býval rybník.
Potíže má stavba i s prameny bývalého pivovaru, který stával nad stadionem. V plánu je vybudovat retenční nádrž a do ní vodu svést. Následně by se mohla čerpat do ulice U Stadionu a využívat pro závlahu hřišť ve sportovním areálu Lokomotiva.
Plánovaná modernizace má za cíl také sjednocení technologie pro velkou a malou ledovou plochu. Ta byla dosud nezastřešená, ale po rekonstrukci by měla získat střechu, a tím i větší možnosti využívání.
„Dosud bylo vše dvojmo. Byly tu například dvě rolby, dvě zázemí, dva prostory pro parkování rolby a vysypávání sněhu. To vše bychom chtěli sjednotit, a tím ušetřit na provozních nákladech,“ vysvětlil Pagáč.
Stadion by se měl také kvůli větší energetické efektivitě více propojit s nedalekým plaveckým bazénem. Teplo z chladicích technologií by mohlo ve větší míře sloužit pro vytápění plaveckého bazénu. V plánu je přístavba, kde by našly zázemí různé sportovní kluby.
V sousedství bazénu by mělo vyrůst nové kaskádovité parkoviště.