Létání je tak snadné. Mládě čápa se na obloze poprvé připojilo ke své rodině

Jitka Dolanská
  9:32aktualizováno  9:32
Když v půlce června smetl poryv větru z hnízda v Chebu čapí mládě, nebylo jasné, zda pták incident přestál ve zdraví a zda se ještě někdy setká se svou rodinou. Ve středu se obavy rozplynuly. Mládě, které se v záchranné stanici připravovalo týdny na samostatný let, se na louce u Svatého Kříže bez problémů vzneslo a přiřadilo ke svým rodičům a sourozencům.

„Pavle Šusterové ze skupiny Chebští čápi se podařilo zjistit, do jaké ‚restaurace‘ létají rodiče se zbylými čápaty na jídlo. Po několika dnech pozorování jsme vytipovali prostor mezi čtvrtí Háje a Svatý Kříž. Tam jsme ve středu čápa vypustili,“ uvádí Markéta Hrušková ze Záchranné stanice pro volně žijící živočichy při rezervaci Soos u Františkových Lázní.

Sama do poslední chvíle nevěděla, jak rodina zareaguje. Zda mládě, které nějaký čas v hnízdě chybělo, nebude odhánět. A zda se pták vůbec vznese. Nakonec všem spadl kámen ze srdce. Jakmile mladý čáp opustil přepravní box, zamával křídly a zamířil do oblak. Rodiče, kteří do té doby vše pečlivě monitorovali z vedle stojících lamp, se k němu okamžitě přidali a dlouho společně kroužili nad krajinou.

Hnízdo na komíně už má své nájemníky. Do Chebu přilétli první čápi

„Pamatuji si, že jsme pro čápa jeli do města na parkoviště u lékařského domu Flora. Proto jsme čápěti také hned začali říkat stejně. Po prvním ohledání jsme zjistili, že se jedná o mladého drobnějšího čápa, který ještě není schopen letu a potřebuje zesílit. Osudným se mu stal nácvik letu. Jak na komíně čápě trénovalo a protahovalo letky, v silném větru se dostalo na kraj komína a poryv větru jej z hnízda vyhodil. Na první pohled to vypadalo hrůzostrašně, ale naštěstí se mu podařilo doplachtit na zem bez zranění. Díky všímavým lidem a pomoci strážníků se mu vyhnuly i nástrahy města,“ vzpomíná Hrušková.

Jedinou šancí pro Floru byla záchranná stanice. Vrátit ji zpět do hnízda na vysokém komíně nebylo technicky možné. „Poskytli jsme čápovi druhý domov. Hendikepovaný čáp Chebáček, kterému chybí část nožky a který u nás trvale žije, na něj zpočátku nereagoval právě přívětivě. Proto jsme jej umístili do vedlejší voliéry. Dostával malá kuřátka, trénoval křídla a čekal, až přijde jeho čas,“ doplnila.

Čapí rodina z chebského komína je už zase komplet. V týdnu záchranáři vypustili mládě, které v červnu vítr sfoukl z hnízda.
4 fotografie

Ještě před vypuštěním dostala Flora od ornitologa Dětmara Jägera rozlišovací hliníkový kroužek nad levý pářátek.

Letošní potíže mladé Flory nejsou jedinými problémy, kterým v poslední době chebští čápi čelí.Loni se začátkem dubna ztratil samec. Tři dny se na komíně neukázal. Jeho partnerka po celou dobu zůstávala na hnízdě.

Zahřívala snesená vejce a odrážela útoky cizí dvojice čápů, kteří vycítili příležitost a hnízdo v centru Chebu chtěli zabrat pro sebe. Po čápovi začali pátrat členové facebookové skupiny Chebští čápi a měli úspěch. Nezraněného, ale vyčerpaného čapího samce objevili na dně nezajištěného komína. Spadl do něj zřejmě při obraně hnízda.

Chebský komín už nebude pro čápy nebezpečný, odborníci jeho vrchol zakryjí sítí

V roce 2021 se jedno z mláďat zamotalo do rybářského vlasce, který na hnízdo přinesli spolu s větvičkami jeho rodiče. Už na hnízdě mu odumřel a následně uhnil pařát. Mládě, které se nemohlo dostat k potravě v takové míře, jako jeho sourozenci, bylo slabé a poté, co poprvé vzlétlo, přistálo poměrně tvrdě na parkovišti pod komínem. Čáp dostal protézu vytištěnou na 3D tiskárně a dodnes je v péči záchranné stanice.

V roce 2013 pak uhynula všechna čápata, která se na komíně v Chebu vylíhla. Důvodem byly nízké teploty, vytrvalý prudký déšť a mrazivý vítr.

Majestátní ptáky, kteří se na komín uprostřed města vracejí desítky let jako jedni z prvních v republice, mohou lidé od roku 2015 sledovat prostřednictvím kamery, která je umístěna na protější základní škole. Odkaz na sledování je možné najít na webových stránkách města Chebu.

