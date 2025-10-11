Je charakteristický spirálovitě vinutým kmenem a asymetrickou korunou. Ta tvarem doplatila na ztrátu jedné ze dvou hlavních větví. Strom má podle odborného posudku obvod kmene 478 centimetrů, jeho koruna sahá až do výšky 28 metrů a její šířka je 24 metrů. Zdravotní stav dřeviny odborníci hodnotí jako mírně zhoršený, nicméně vitalitu označili za výbornou, až dobrou.
Javor stříbrný pochází z východní části Severní Ameriky. Listy jsou vstřícné, jednoduché, dlanitě laločnaté. Na líci hladké, sytě zelené lesklé, na rubu stříbřitě zabarvené.
Zesnulého nestora ochránců přírody připomíná na Kladské památný strom
Strom v Husových sadech je jedním ze čtyř památných stromů, které má město Sokolov na svém území. Dalším je lípa u památníku obětí první světové války v místní části Hrušková. Strom má dutý kmen a nepravidelnou korunu, jež se naklání nad silnici a sahá do výšky 22 metrů.
Obvod kmene je téměř čtyři metry. Lípa je chráněná od roku 2007 jako krajinná dominanta, historický důležitý strom s významným vzrůstem a jako součást kulturní památky.
Nedaleko roste i Buk nad Hruškovou. Jde o památný strom buk lesní, který roste v oplocené zahradě na severozápadním svahu Spáleného vrchu. Rozložitý solitér má širokou a hustě rozvětvenou korunu polokulovitého, až deštníkovitého tvaru. Nízký válcovitý kmen je v celé délce podélně rozbrázděný hlubokými rýhami.
Ve spodní části se ve výšce přibližně 2,5 metru dělí do čtyř hlavních kosterních větví. Koruna stromu sahá do výšky 17,5 metru, obvod kmene měří 427 centimetrů. Na seznamu památných stromů je od roku 2018.
Památný strom v Sokolově přežil i náraz auta, zničila ho až houbová choroba
Proluka mezi garážemi v Tovární ulici u sokolovské chemičky ukrývá další památný strom. Jde o dub letní. Obloukovitě prohnutý kmen se ve výšce 2,75 metrů dělí do pěti dlouhých kosterních větví, které vytvářejí bohatou korunu. V třímetrové výšce je na kmeni stará jizva po odstranění jedné z kosterních větví. Obvod kmene měří 363 centimetrů, koruna je vysoká 19 metrů. Strom je chráněný od roku 2019.