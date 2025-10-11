Tyčí se do výšky 28 metrů. Památný strom u toboganu se dočká ozdravné kúry

Památný strom v sokolovských Husových sadech čeká ozdravná kúra. Specialisté z odborné arboristické firmy nejsilnější listnáč v parku zkontrolují a ošetří. Obnoví také pružné vazby větví, které fungují jako zajištění rozložité koruny. Mohutný javor stříbrný, který byl za památný vyhlášen v roce 2006, roste na břehu Lobezského potoka hned vedle toboganu krytého bazénu.
Památný strom roste v sokolovských Husových sadech těsně vedle toboganu. | foto: MAFRA

Je charakteristický spirálovitě vinutým kmenem a asymetrickou korunou. Ta tvarem doplatila na ztrátu jedné ze dvou hlavních větví. Strom má podle odborného posudku obvod kmene 478 centimetrů, jeho koruna sahá až do výšky 28 metrů a její šířka je 24 metrů. Zdravotní stav dřeviny odborníci hodnotí jako mírně zhoršený, nicméně vitalitu označili za výbornou, až dobrou.

Javor stříbrný pochází z východní části Severní Ameriky. Listy jsou vstřícné, jednoduché, dlanitě laločnaté. Na líci hladké, sytě zelené lesklé, na rubu stříbřitě zabarvené.

Zesnulého nestora ochránců přírody připomíná na Kladské památný strom

Strom v Husových sadech je jedním ze čtyř památných stromů, které má město Sokolov na svém území. Dalším je lípa u památníku obětí první světové války v místní části Hrušková. Strom má dutý kmen a nepravidelnou korunu, jež se naklání nad silnici a sahá do výšky 22 metrů.

Památný strom roste v sokolovských Husových sadech těsně vedle toboganu.

Obvod kmene je téměř čtyři metry. Lípa je chráněná od roku 2007 jako krajinná dominanta, historický důležitý strom s významným vzrůstem a jako součást kulturní památky.

Nedaleko roste i Buk nad Hruškovou. Jde o památný strom buk lesní, který roste v oplocené zahradě na severozápadním svahu Spáleného vrchu. Rozložitý solitér má širokou a hustě rozvětvenou korunu polokulovitého, až deštníkovitého tvaru. Nízký válcovitý kmen je v celé délce podélně rozbrázděný hlubokými rýhami.

Ve spodní části se ve výšce přibližně 2,5 metru dělí do čtyř hlavních kosterních větví. Koruna stromu sahá do výšky 17,5 metru, obvod kmene měří 427 centimetrů. Na seznamu památných stromů je od roku 2018.

Památný strom v Sokolově přežil i náraz auta, zničila ho až houbová choroba

Proluka mezi garážemi v Tovární ulici u sokolovské chemičky ukrývá další památný strom. Jde o dub letní. Obloukovitě prohnutý kmen se ve výšce 2,75 metrů dělí do pěti dlouhých kosterních větví, které vytvářejí bohatou korunu. V třímetrové výšce je na kmeni stará jizva po odstranění jedné z kosterních větví. Obvod kmene měří 363 centimetrů, koruna je vysoká 19 metrů. Strom je chráněný od roku 2019.

Obecní dům

Koncert Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK v Obecním domě.

vydáno 11. října 2025  11:58

Na Petřinách probíhal páteční velký úklid na směně A která je od 7:00 do zítřejších 7:00 hod., hasiči mají 24 hod. směny rozdělené na 16 hodin aktivního výkonu a 8 hodin v pohotovosti na stanici kde...

vydáno 11. října 2025  11:58

Národní třída

Odtah auta na Národní třídě.

vydáno 11. října 2025  11:57

Národní třída

Příprava na Halloween v Obchodním domě Máj.

vydáno 11. října 2025  11:57

Národní třída

Reklamní auto na Národní třídě.

vydáno 11. října 2025  11:56

Rytířská ulice

V Rytířské ulici v Praze 1 na Starém Městě se bude točit nějaký velkofilm.Na místě jsou koně.

vydáno 11. října 2025  11:56

Posílám fotky z Designbloku 2025 (od 8.-12.10.2025) Festival designu, architektury a módy je největší přehlídkou ve střední Evropě. Křižíkovy pavilony, Nová Spirála, Královský letohrádek Pražského...

vydáno 11. října 2025  11:55

Posílám fotky z Designbloku 2025 (od 8.-12.10.2025) Festival designu, architektury a módy je největší přehlídkou ve střední Evropě. Křižíkovy pavilony, Nová Spirála, Královský letohrádek Pražského...

vydáno 11. října 2025  11:55

Posílám fotky z Designbloku 2025 (od 8.-12.10.2025) Festival designu, architektury a módy je největší přehlídkou ve střední Evropě. Křižíkovy pavilony, Nová Spirála, Královský letohrádek Pražského...

vydáno 11. října 2025  11:55

Posílám fotky z Designbloku 2025 (od 8.-12.10.2025) Festival designu, architektury a módy je největší přehlídkou ve střední Evropě. Křižíkovy pavilony, Nová Spirála, Královský letohrádek Pražského...

vydáno 11. října 2025  11:54

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Praha - zastávka Podhajská pole

Opravovaná zastávka autobusu na které se už 14 dní nic nedělá a je v tomto rozestavěném stavu.

vydáno 11. října 2025  11:53

Z důvodu chybného najetí vozu Škoda 15T ev.č. #9405 na lince 45/305 na Těšnově došlo k zablokování tramvají 3, 8, 12, 14, 45 provoz byl narušen od 5:59 do 6:14 hod. Část cestujících naštvaných...

vydáno 11. října 2025  11:53

