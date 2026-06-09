Včely v chemičce opylí stromy, vyrobí med a ještě ohlídají životní prostředí

„V rámci dlouhodobé strategie udržitelnosti jsme ve čtvrtek 4. června instalovali ve výrobním areálu první dva včelí úly, které budou sloužit k podpoře biodiverzity i monitoringu kvality okolního prostředí,“ uvedla mluvčí Synthomeru Martina Poštová.
Nové včelstvo podle ní pomůže přirozenému opylování rostlin a stromů v rozsáhlém průmyslovém areálu v Sokolově. „Zvažujeme i program sledování kvality medu pro monitoring stavu místní krajiny,“ doplnila.
Roli v projektu sehrál i fakt, že výkonný ředitel Synthomeru Jan Martinec je sám aktivním včelařem. „Vím, že některé české firmy provozují firemní úly ve svých areálech již řadu let. Péče o biodiverzitu je pro nás přirozenou součástí odpovědného podnikání,“ vysvětlil.
Instalace úlů je podle jeho vyjádření dalším krokem, jak aktivně přispívat k ekologické rovnováze v bezprostředním okolí chemičky. Její vedení nezapomíná ani na bezpečnost zaměstnanců.
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Sokolovská chemička chystá dva ekologické projekty, pročistí vzduch i vodu
„Ty jsme o instalaci včelích úlů a pravidlech informovali s důrazem na bezpečnost. Náš hasičský sbor například obdržel prostředky pro rychlý zásah při alergické reakci po bodnutí jakýmkoliv hmyzem,“ potvrdil Jan Martinec.
Společnost Synthomer je předním výrobce akrylových monomerů a disperzí v Karlovarském kraji.