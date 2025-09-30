„V Doupovských horách byla zaznamenána přítomnost vlčí smečky. V současné době však nemáme informace o tom, že by se v prostoru Vojenského újezdu Hradiště natrvalo usídlila, může se jednat o migrující jedince. Situaci budeme nadále pečlivě monitorovat,“ uvedl Toman.
|
VIDEO: Vlk z krušnohorské smečky zapózoval před fotopastí
Vlci se v Karlovarském kraji v posledních letech vyskytovali spíše v Krušných horách, kde způsobili škody na hospodářských zvířatech. V Doupovských horách se zatím neobjevovali. Vzhledem k tomu, že jde o uzavřené území, kde je obvykle minimální pohyb lidí, mohou tamní podmínky vlkům vyhovovat.
Podle serveru šelmy.cz se v Česku v roce 2019 vyskytovalo 18 vlčích teritorií. Z nich 16 bylo v pohraničních oblastech, některé na české území zasahovaly jen nepatrně. Ve třinácti případech šlo o smečky, které v našich podmínkách mají obvykle čtyři až šest jedinců.
|
Vyléčený vlk po vypuštění strádá, tvrdí záchranáři a snaží se ho najít
Nejčastěji se pohybují v příhraničních oblastech s Polskem nebo Německem. Vyskytují se v severních a západních Čechách, v Jizerských horách, ale i na Šumavě nebo v Beskydech.
Vlci se v posledních letech začínají do Česka vracet. Vlk zde byl běžným zvířetem až do konce 17. století. Intenzivněji se začal lovit zhruba od poloviny 17. století a jeho početnost výrazně klesala asi od začátku 18. století, až byla původní populace zcela vyhubena.
|
28. června 2017