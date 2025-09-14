Voda v Jáchymovském potoce je znečištěná. Neznámá látka zabila ryby

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje řeší znečištění toku neznámou látkou v Jáchymovském potoce. Zasažený úsek vede od Dolního Žďáru přes říčku Bystřici až do řeky Ohře, informoval mluvčí hasičů v Karlovarském kraji Patrik Žižka.
To jsou podle map zhruba dva kilometry Jáchymovského potoka a dalších osm kilometrů Bystřice k soutoku s Ohří za Velichovem. V souvislosti s únikem látky došlo podle jeho slov také k úhynu ryb, jejichž množství zatím mluvčí neupřesnil.
„Žádáme obyvatele, aby vodu z potoka do odvolání nepoužívali k žádným účelům – zejména k napájení zvířat, zalévání či rekreačním aktivitám,“ varoval Žižka.
Na místě probíhá zásah složek integrovaného záchranného systému, hasiči situaci situaci monitorují a o dalším vývoji budou veřejnost informovat. Laboratorní výsledky budou k dispozici nejdříve v pondělí.
