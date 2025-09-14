Voda v Jáchymovském potoce je znečištěná. Neznámá látka zabila ryby

Autor: pol
  17:22aktualizováno  17:22
Vodu v Jáchymovském potoce na Karlovarsku znečistila neznámá látka, způsobila mimo jiné i úhyn ryb. Hasiči vyzvali obyvatele oblasti, aby vodu z potoka nepoužívali ani k zalévání.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Miloslava Hálová, MF DNES

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje řeší znečištění toku neznámou látkou v Jáchymovském potoce. Zasažený úsek vede od Dolního Žďáru přes říčku Bystřici až do řeky Ohře, informoval mluvčí hasičů v Karlovarském kraji Patrik Žižka.

To jsou podle map zhruba dva kilometry Jáchymovského potoka a dalších osm kilometrů Bystřice k soutoku s Ohří za Velichovem. V souvislosti s únikem látky došlo podle jeho slov také k úhynu ryb, jejichž množství zatím mluvčí neupřesnil.

„Žádáme obyvatele, aby vodu z potoka do odvolání nepoužívali k žádným účelům – zejména k napájení zvířat, zalévání či rekreačním aktivitám,“ varoval Žižka.

Na místě probíhá zásah složek integrovaného záchranného systému, hasiči situaci situaci monitorují a o dalším vývoji budou veřejnost informovat. Laboratorní výsledky budou k dispozici nejdříve v pondělí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

14. září 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

