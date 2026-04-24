ZUŠ v Ostrově čeká dostavba za 180 milionů, hotovo má být za dva roky

Ostrov na Karlovarsku připravuje zadávací řízení na dostavbu základní umělecké školy v hodnotě zhruba 150 milionů korun bez DPH. ČTK to dnes řekl starosta Pavel Čekan (nez., zvolen za Místní). Zastupitelé schválili použití 30 milionů korun na zahájení stavby ještě letos. Budova by měla být dokončena za 22 měsíců.
Dosud bylo na dostavbu ZUŠ připraveno pět milionů korun s tím, že další část bude do rozpočtu doplněna podle výsledku hospodaření města v loňském roce. Ten skončil s přebytkem 112 milionů korun, přičemž 50,7 milionu korun převedli zastupitelé do fondu rezerv a rozvoje, a zbylých 61,3 milionu bylo zapojeno do letošního rozpočtu.
"Pokud se nám podaří vysoutěžit a řekněme podepsat smlouvu do podzimu letošního roku, tak dodavatelská firma, která vyhraje soutěž, by měla do konce letošního roku prostavět 35 milionů korun," řekl starosta.
Dokončení je plánováno na rok 2028. Město na dostavbu základní umělecké školy, kterou navštěvuje ve spoustě hudebních, tanečních a výtvarných oborů 800 dětí z města i okolí, získalo i dotaci 13 milionů z Integrovaného regionálního operačního programu.
Podle Čekana se v polovině dubna začalo pracovat na přeložce topení, vody, kanalizace, sdělovacích kabelů a optiky. Práce budou pokračovat i během léta, přeložku teplovodu provede městská teplárna po topné sezoně na konci května.
S administrací nadlimitní zakázky městu pomůže vybraná firma. "V podmínkách pro budoucího dodavatele stavby je například zkušenost se stavbou občanské vybavenosti za provozu nebo realizace nejméně tří staveb nad 50 milionů korun v posledních třech letech," vypíchl starosta některé z požadavků, které město na zhotovitele jedné z největších stavebních zakázek ve své historii má.
Radnice připravuje dostavbu ZUŠ několik let. Od roku 2020 do dílčích úprav současných budov investovala téměř devět milionů. Projekt dostavby vzešel po konzultacích s ředitelkou školy a s jejími 30 pedagogy. "V projektu je navržen například multifunkční sál s kapacitou 130 diváků, který umožní nejen pořádání koncertů, ale také půjde využít pro semináře, workshopy nebo zkoušky větších hudebních těles, třeba orchestrů," dodal Čekan s tím, že nyní využívá škola pro koncerty malý prostor s kapacitou 40 osob včetně účinkujících.
Mluvčí ostrovské radnice uvedla, že v nové základní umělecké školy by měly vzniknout tři specializované učebny literárně-dramatického oboru, či dvě nové učebny tanečního oboru o rozloze 70 a 120 metrů čtverečních. Stavba propojí dvě současné budovy a půjde i pod úroveň terénu. Součástí projektu je i výsadba nové zeleně a zvelebení okolí.
V Ostrově žije zhruba 16.000 obyvatel, je čtvrtým největším městem Karlovarského kraje. Město ročně hospodaří s rozpočtem přibližně půl miliardy korun, zhruba třetina jde na investice.