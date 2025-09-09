Problematický chov desítek koček na Karlovarsku řeší policisté i veterináři

Zatím jako přestupek proti veterinárnímu zákonu řeší policisté chov koček v Hájku na Karlovarsku. Na neutěšený stav přibližně dvaceti zvířat upozornili úřady sousedé chovatele. Karlovarský útulek Bezblešek je připravený se o kočky postarat.

„Můžeme potvrdit, že jsme přijali oznámení o možném týrání koček v malé obci na Karlovarsku,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Pešková. Policisté zatím případ řeší jako přestupek proti veterinárnímu zákonu.

„O spolupráci budeme žádat také Krajskou veterinární správu Karlovarského kraje. Není vyloučeno, že po prošetření a zjištění všech okolností případu může dojít k překvalifikování případu na trestný čin,“ doplnila mluvčí.

Podle Márie Slepičkové, ředitelky Krajské veterinární správy Karlovarského kraje, už její pracovníci provedli místní šetření. „Kolega už na místě byl v pondělí, ale chovatele nezastihl. Nechal mu na místě výzvu, na kterou doposud nikdo nereagoval,“ konstatovala Slepičková.

Pracovník veterinární správy podle Slepičkové na místě viděl jedinou kočku, která se při pohledu z dálky jevila v pořádku. Všiml si ale také uhynulého kotěte. „Situaci řešíme ve spolupráci s odborem životního prostředí ostrovské radnice. Jenom ten může na náš podnět nařídit případné odebrání zvířat,“ naznačila ředitelka.

Problematický chov desítek koček v Hájku řeší policisté i veterináři

Místní na situaci upozornili i starostu Hájku Víta Hromádka. „Pán chová řádově dvacet koček. Dokud žil ještě se sestrou, bylo vše v pořádku,“ konstatoval Hromádko. Starosta je v kontaktu s kočičím útulkem Bezblešek. „Ten by byl ochotný o kočky se postarat. Problém je ale s jejich odchytem,“ doplnil.

Vít Hromádko se chystá chovatele navštívit. „Chtěl bych s ním dojednat možnost odchytu koček na jeho pozemku. Moc s tím ale nepočítám,“ dodal starosta Hájku.

Kočičí útulek Bezblešek chce prozatím alespoň zajistit pro zvířata dostatek krmení. „Už jsem o tom mluvila s panem starostou,“ potvrdila zakladatelka útulku Veronika Poulová. Útulek má podle ní kapacity pro to, aby se dokázal o kočky postarat. „Můžeme je vykastrovat a zajistit případné léčení koček,“ naznačila.

