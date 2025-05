ACO se v Přibyslavi daří. Chystá závody i nevšední přestavbu hlavní budovy

ACO plánuje kompletní rekonstrukci své hlavní budovy v přibyslavském areálu. Pokud tomu budou výsledky hospodaření ještě chvíli nakloněny, mohla by začít už letos. Ale pozor, nebude to žádná tuctová oprava.

„Je to architektonicky velmi zajímavý projekt. Filozofií našeho vlastníka totiž je, že i průmyslový závod je součástí města a má udělat vše pro zkrášlení svého okolí. Na důraz na skvělou architekturu si majitelé potrpí,“ přiblížil generální ředitel ACO Přibyslav Karel Řezníček.

Hlavní budova v areálu na severním okraji čtyřtisícového města by se tak během dvou až tří let mohla proměnit v architektonický skvost. „Zatím je to s otazníkem, zda to skutečně vyjde. Bude záležet na číslech a vývoji ekonomiky. Ale v plánu to rozhodně máme,“ dodává ředitel.

Jen tím potvrzuje, že přibyslavskému ACO se momentálně nebývale daří. Výrobce profesionálních odvodňovacích systémů je největším závodem německého koncernu. Ve městě dává práci 680 zaměstnancům, loňský obrat činil 2,2 miliardy korun.

„Od dob covidové krize neustále rosteme. A to navzdory všem energetickým krizím, situaci na Ukrajině i ne zrovna rostoucí ekonomice Německa, která je naším největším odbytištěm,“ říká Řezníček.

Stěžejní je robotizace a rozvoj umělé inteligence

ACO Přibyslav se na celkovém obratu holdingu podílí dvaceti procenty. V letošním roce by čísla chtěl podnik minimálně zopakovat.

S úspěšným obdobím jsou spojeny i mnohé investice zpět do přibyslavského závodu. Loni se takto vrátilo 130 milionů korun. „Stěžejní pro nás nyní je automatizace, robotizace, digitalizace a zaměření se na rozvoj umělé inteligence ve výrobě,“ podotkl ředitel.

Skvěle se podniku vede i na poli „politiky a diplomacie“. Firma se nyní stala ambasadorem jednoho z projektů v rámci společného programu UNESCO a Světové federace inženýrských organizací. Projekt se týká udržitelného hospodaření s vodou.

„Plně to odpovídá strategii a sloganu naší firmy - We care for water (staráme se o vodu – pozn. red.). Čím dál víc se totiž zaměřujeme nejen na odvodnění ploch a budov, ale i na zadržení vody, její vyčištění a následné znovupoužití,“ vysvětluje generální ředitel přibyslavského závodu.

Za rekord finanční odměna, přidává se město

Na ekologii, byť v tomto případě spíše symbolicky, míří přibyslavské ACO i při své spolupráci s městem. V sobotu 24. května uspořádá už sedmý ročník Přibyslavského běhu. Závodů se v mnoha kategoriích od dětí až po veterány a vzdálenostech od pár set metrů po půlmaraton každoročně účastní stovky lidí.

Ti nejlepší letos dostanou vskutku speciální medaile. „Budou vyrobené 3D tiskem z recyklovaných plastů vylovených z Indického oceánu,“ prozradil Karel Řezníček.

Přibyslavský běh je jednou z akcí, na nichž ACO spolupracuje s městem Přibyslav. Není divu, firma je největším zaměstnavatelem v regionu. Spolupráce s tak silným partnerem je výhodná pro obě strany.

I proto občas dojde k nevšedním výzvám. „Rozhodli jsme se letos vypsat drobnou finanční odměnu běžci, který překoná dosavadní rekord půlmaratonu. Ten pochází z roku 2023 a činí 1:18:19 hodiny,“ prohlásil třeba přibyslavský starosta Martin Kamarád.

Ve spolupráci vznikne i chodník s cyklostezkou

Společně s ACO ale město spolupracovalo i na řadě dalších, vesměs stavebních akcích. A další do nejbližší budoucnosti plánuje. S pomocí pozemků firmy chce radnice vybudovat chodník s cyklostezkou podél Havlíčkovy ulice vedoucí k areálu závodu a dál na Havlíčkovu Borovou.

„Množství dopravy se nijak nezmenšuje, naopak. Toto je počin, který zlepší nejen bezpečnost a dostupnost závodu ACO, ale zároveň celé řady dalších menších firem, které v průmyslové zóně sídlí,“ vzkázal Martin Kamarád.

Rodinný podnik ACO je jedním z lídrů světového trhu v oblasti odvodňovací techniky. Sídlo má v Německu. V Přibyslavi společnost ACO Industries působí od roku 1993, další menší pobočky má v Česku v Táboře a na Ukrajině ve městě Kulykiv poblíž Lvova.

V Přibyslavi se vedle samotné výroby zaměřuje i na vývoj, pracuje na projektech od prvotních návrhů až po realizaci. Přibyslav se navíc stala kompetenčním centrem firmy. Výrobky odtud putují nejčastěji do Německa, dále do Francie a zemí západního světa.

Otevření nového logistického centra firmy v květnu 2019: