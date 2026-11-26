Vánoční atmosféra, kulturní program a důvod, proč se do centra města opakovaně vracet. Právě na to chce Jihlava letos vsadit během adventu. „Jedna věc je hezká výzdoba nebo kluziště, ale byli bychom rádi, kdyby se lidé na náměstí a do centra města co nejčastěji vraceli. Nejde jen o svařák, párek nebo langoš, ale především o to, aby sem chodili za kulturou,“ vysvětlil primátor Petr Ryška.
Podle něj se letošní Vánoce ponesou v podobném duchu jako v předchozích letech, změní se však jejich vizuální podoba a přibude světelná výzdoba i kulturní program. Na jeho přípravě se vedle Brány Jihlavy podílí také městský odbor školství, kultury a tělovýchovy. Část akcí se proto uskuteční například na radnici.
„Jedeme hodně tím módem, který se vymyslel v předchozích letech. Udělali jsme jen drobné úpravy v designu nebo dekoracích, abychom udrželi jednotný vizuální styl,“ řekla ředitelka Brány Jihlavy Patrícia Glinská.
Podle ní se změny a novinky prosazují postupně i s ohledem na to, jak je lidé přijímají, a organizátoři už zároveň přemýšlejí o budoucí koncepci vánočního městečka také s ohledem na plánovanou revitalizaci Masarykova náměstí. Přípravy přitom běží v podstatě celoročně – vyhodnocení probíhá hned po akci a další nápady se rovnou ukládají „do šuplíku“.
Pohádky a dílničky v iglú, trolejbus zdarma
Větší prostor dostanou také děti. V iglú na náměstí budou od pondělí do čtvrtka připravené tvořivé dílničky, doplní je čtení a o víkendech pohádky. „Dílničky budou průchozí, takže na ně nebude potřeba žádná rezervace,“ přiblížila vedoucí marketingu Brány Jihlavy Iva Pakostová.
Novinkou bude také slavnostní rozsvícení dětských stromečků v parku Gustava Mahlera v úterý 1. prosince. Program s vystoupením škol začne v 16:00, samotné rozsvícení je naplánované na 17:00.
Pokud vše půjde, jak má – to znamená, že se vůz podaří nasadit každý den do provozu – tak denní nájezd je něco mezi dvěma sty padesáti až čtyřmi sty kilometry.
Radim Rovnerředitel Dopravního podniku města Jihlavy
Advent v Jihlavě začne v neděli 29. listopadu. Vánoční městečko se otevře v 10:00, program na náměstí začne v 15:00 a slavnostní rozsvícení výzdoby včetně stromu je naplánované na 16:45. O čtvrt hodiny později vyjede vánoční trolejbus, který nabídne bezplatnou okružní jízdu.
Letos přitom pojede po upravené trase. Z horní části náměstí zamíří směrem dolů, kolem hradeb k Horácké aréně a následně se vrátí zpět na náměstí. Cestující budou moci nastupovat v horní i dolní části náměstí. Poté se vůz zapojí do běžného provozu městské hromadné dopravy, v online mapách ho lidé poznají podle hvězdičky.
Ponocný nabídne nový příběh i trasu vycházky
Letošní vánoční trolejbus bude novějším vozem, který dopravní podnik zařadil do provozu na konci září. „Pokud vše půjde, jak má – to znamená, že se vůz podaří nasadit každý den do provozu – tak denní nájezd je něco mezi dvěma sty padesáti až čtyřmi sty kilometry,“ upřesnil ředitel Dopravního podniku města Jihlavy Radim Rovner.
Zahájení adventu v Jihlavě
Neděle 29. listopadu
Do ulic se vrátí také ponocný, který měl loni u veřejnosti velký úspěch. Letos vyrazí v novém hábitu, s pozměněnou trasou a novým příběhem. Procházky se budou konat v sobotu od 17:15 a v neděli od 18:15. Zájem o ně je podle Pakostové velký už před začátkem adventu. „Museli jsme přidat další tři termíny a polovina procházek je už nyní vyprodaná,“ uvedla.
Tradiční Betlémská stezka letos nabídne osm zastavení po Jihlavě. Betlémy zapůjčili soukromí řezbáři a sběratelé. Návštěvníci je najdou například ve Stříbrném domě, restauraci U Tří knížat nebo v domě Gustava Mahlera. Novinkou bude online průvodce SmartGuide, v němž lidé najdou informace o jednotlivých betlémech.
Nové světelné dekorace ozdobí také další místa ve městě. Na parkánu vznikne takzvaná Ježíščí stezka. Procházku zpestří postavičky malých ježků, rozsvícený betlém a další vánoční výzdoba. Stezka vyústí na Minoritském náměstí, kde bude nově také trojrozměrně nasvícený strom.
Vizuální podobu vytvořila ukrajinská designérka
Letošní vizuální podobu jihlavských Vánoc navrhla mladá ukrajinská designérka Kateryna Taran, která vystudovala design na Národní univerzitě městské ekonomiky Beketova v Kyjevě. Hlavním motivem je výšivka, která se promítá také do vánoční kolekce městského merche.
Ta bude v limitované edici ve vínové a zelené barvě. Zájemci si ji budou moci koupit ve stánku turistického informačního centra vedle pódia a dětské vesničky. V nabídce budou například čepice, svíčky, mýdlo ve tvaru ježka nebo vánoční ozdoby. K dostání bude také tradiční červeno-bílá kolekce s jihlavským ježkem.
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Vánoce na zámku ve Světlé: od pohanských zvyků po strom z 900 knih
Ve stánku TIC si lidé budou moci pořídit také knihu Jihlavského architektonického manuálu, která letos získala ocenění nejlepší kniha Vysočiny. Připravený bude i zvýhodněný dárkový set s kapesní edicí brožur o jihlavských stezkách.
Další adventní akcí bude Stříbrný jarmark ve Stříbrném domě, který se uskuteční v sobotu 12. prosince od 10:00 do 16:00. Návštěvníci se mohou těšit na řemeslníky a výrobky ruční práce, ale také na možnost vyzkoušet si některé činnosti sami.
Připravené jsou dílny zaměřené například na malování keramických hrnečků, výrobu svíček, ozdob a šperků. Pro děti bude nachystané promítání zimních a vánočních příběhů. O vánoční atmosféru se postará také pečení vanilkových rohlíčků a odpolední workshop zdobení perníčků.