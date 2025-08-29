Akademie Agrostroj. Firma založila střední školu, vsází na špičkové technologie

„Tuto vizi vytvořit prostředí pro růst mladých lidí spojením moderních metod oborového vzdělávání a reálného světa špičkových technologií a praktických dovedností jsem měli čtvrt století. Teď se stává realitou,“ řekl na pátečním slavnostním otevření nové školy přímo v areálu Agrostroje generální ředitel společnosti Lubomír Stoklásek.
Firma zároveň vybudovala i nové internátní ubytování. Studenty budou pro jejich budoucí práci ve firmě vyučovat pedagogové, kteří jsou současně zaměstnanci Agrostroje.
„Máme zde velmi drahé špičkové technologie: CNC průmyslové roboty a další CNC technologie z oblasti obrábění, sváření, frézování a soustružení,“ přiblížila zástupkyně ředitele školy Ludmila Baláková. Do budoucna by škola chtěla vyučovat i v rámci maturitního oboru.
V rámci stavby budovy školy vznikla i nová velkolepá aula. „Bude využívána k reprezentačním účelům školy, předávání cen a další slavnostní akce spjaté se školou a Agrostrojem, může tam také probíhat odborná výuka,“ sdělila Baláková.
Budou se ucházet o dotační tituly
Škola má přes dvacet učeben a v současnosti přes deset pedagogických pracovníků. Její vybudování a vybavení stálo Firmu Agrostroj 300 milionů korun.
„Na financování dalších projektů školy se budeme nyní ucházet o dotační tituly, budeme se například snažit získat dotaci na vychovatele pro náš nový internát pro žáky,“ řekla Baláková.
Firma Agrostroj Pelhřimov je největším tuzemským výrobcem zemědělské techniky a také součástí pro stavební stroje, nákladní vozidla a vysokozdvižné vozíky. Dodává pro firmy Class, John Deere, Scania, Krone, Volvo či Fendt a má 2600 zaměstnanců.
Letošní tržby firmy se odhadují na 12 miliard korun. Jejím stoprocentním majitelem je pětasedmdesátiletý Lubomír Stoklásek, podle žebříčku časopisu Forbes letos 57. nejbohatší Čech s majetkem 9,6 miliardy korun.