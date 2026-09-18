Akademický ústav z Třebíčska bude pokračovat ve sledování bělozubky tmavé

Vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR ve Studenci na Třebíčsku a dalších pracovišť zahájí čtvrtý ročník sledování bělozubky tmavé. Na Chebsko v Karlovarském kraji vyrazí 21. září. Bělozubka tmavá je hmyzožravec původem z Afriky, připomínající rejska. V Česku se zatím rozšířil v západní části země. Letošní horké léto pro jeho další invazi zřejmě bylo příznivé. ČTK to za ústav řekla vědkyně Alena Fornůsková.
"Chceme zjistit, kde bělozubku tmavou máme, protože teď to vlastně nevíme, předběhla nás. Nevíme, kde má teď svoji hranici (výskytu). A samozřejmě bude zajímavé podívat se na letošní sezonu, protože ta byla úplně extrémní, co se týče teplot a sucha, což jsou všechno podmínky, které by jí teoreticky oproti jiným druhům mohly vyhovovat. Je to africký druh zvyklý na extrémní teploty. Je možné, že se teď bude skokově šířit. Sami jsme zvědaví," řekla Fornůsková
Nepůvodní druh vytlačuje domácí bělozubku šedou. "Vidíme, že nám tento druh prakticky z oblasti Karlovarska, Chebska zmizel," dodala Fornůsková.
Bělozubka tmavá vytváří společná hnízda, což ji dává výhodu před jednotlivě žijícími druhy. V přežití zimního období jí pomáhá i blízkost lidí. "Funguje trošku jako myš domácí. Stahuje se k lidským sídlům, krásně tam přečkává nepříznivé období. Lidé jí vůbec nevadí. Chodí na zbytky do misek ke psům, kočkám i slepicím," popsala život zkoumaného druhu Fornůsková.
V zahraničí se potvrdilo že bělozubka tmavá může mimo jiné přenášet leptospiru, bakterii nebezpečnou pro domácí zvířata i člověka. Vyšetřování patogenů bělozubky tmavé je podle Fornůskové součástí výzkumu.
Čtyři týmy vědců a studentů budou na Chebsku a v dalších částech regionu deset dní. Zapojit se může i veřejnost. Fotografie zvířete, ideálně s měřítkem, třeba přiloženou mincí, je možné posílat na emailové adresy fornuskova@ivb.cz či honzamateju@seznam.cz.
Poprvé bělozubku tmavou vědci zaznamenali v roce 2022 právě na Chebsku, od té doby ji v oblasti pravidelně monitorují. Sledování bude podle Fornůskové pokračovat i následující dva roky.