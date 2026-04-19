Vysázeli deset lip do Aleje parašutistů na připomínku výsadků do protektorátu

Tomáš Blažek
  14:12
Dalších deset lip na památku československých válečných parašutistů vysázeli potomci příslušníků jejich rodin a zástupci vojenských veteránů v pietní aleji u cesty mezi osadou Střížov a městysem Vladislav u Třebíče. Alej má nyní 99 stromů. Každý z nich symbolizuje jeden lidský osud a jeden příběh.

„Myšlenka byla od počátku jasná, tento kraj byl na parašutisty takříkajíc bohatý, takže ze 101 mužů, vycvičených za války ve Velké Británii a vysazených poté na území Protektorátu, jich bylo osm z Třebíčska a jeden nebo dva ze sousední jižní Moravy. Jeden pocházel přímo odtud ze Střížova. Byl to Jaroslav Krátký, a proto je alej věnována jeho památce,“ řekl hlavní iniciátor vzniku aleje a předseda spolku Veterans Jiří Sláma.

Sázení stromů se zúčastnili příslušníci rodin parašutistů, přijeli například zástupci rodin Jana Kubiše, Františka Pospíšila, Adolfa Opálky, Josefa Valčíka či Jaroslava Pešána. „Sázíme tady dnes stromy za sedm parašutistů skupiny Iridium a Bronse, kde z těch sedmi rodin jsou tady přítomni zástupci čtyř z nich. Sázíme také dva stromy za příslušníky operace Dolphin pana Adolfa Navrátila a Jaroslava Oldřicha Vrány, ale tam se nám ty rodiny vůbec nepodařilo dohledat,“ řekl Sláma.

V Británii je pomník

Pietního setkání se zúčastnil také Jiří Christopher Pavel, syn českého válečného veterána z druhé světové války a hrdiny bitvy u Dunkerque Jiřího Pavla.

„Přijeli jsme z Británie, z města Leamington Spa, kde československá brigáda dva roky pobývala, proto tam mají českoslovenští parašutisté takové kořeny, z nichž jsem i já. Máme tam pomník, o který se staráme a který je věnován všem vojákům či letcům, patriotům, kteří položili život v boji proti fašismu. Má podobu fontány, v roce 1968 si ho postavili vojáci za své peníze. Veteráni se u něj každoročně scházeli, stejně jako i můj otec, který se na poslední léta svého života vrátil domů,“ popsal Pavel, který přijel na setkání v Aleji parašutistů se svou manželkou Georginou.

Zúčastnil se také generál Petr Slíva, velitel 22. vrtulníkové základny v Náměšti nad Oslavou. U pietního aktu zahrál dvě skotské písně brněnský dudák Petr Velan. „Jedna z nich byla tradiční ukolébavka, kterou měla ráda královna Alžběta II. Hrávám při těchto událostech i jiné písně, ale i tyto dvě se hodí k dané situaci, a dnes mě napadlo, že by bylo vhodné je zahrát,“ řekl dudák.

Začínalo se v rodném domě Jana Kubiše

Akce začala ráno pochodem do Střížova od rodného domu Jana Kubiše v Dolních Vilémovicích. Pak následoval pietní akt u pomníku na začátku Aleje parašutistů. Potom se účastníci přesunuli o 600 metrů dále, kde alej končí posledními zasázenými stromy. U každého stromu je tabulka se jménem konkrétního parašutisty, na jehož počest byl strom vysazen.

Na místě byl v rámci ukázek britský vojenský tábor z doby výcviku parašutistů a ukázky dobové výzbroje a výstroje.

„Ti chlapi prožili neskutečná dobrodružství. V případě mého otce už to byla cesta přes Tunisko do Francie, kde bojovali v rámci vznikající československé jednotky a kde táta byl velitelem kulometného družstva. Pak po pádu Francie přesun do Anglie přes La Manche, následoval tvrdý výcvik a seskok do protektorátu, kde na spoustu z nich čekala smrt,“ řekl bývalý poslanec Jaroslav Pešán, jehož otec stejného jména byl účastníkem paravýsadku Platinum-Pewter.

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

OBRAZEM: Historické autobusy i ikonická Jawa. Nové muzeum v Mýtě lidi nadchlo

Obrovský zájem veřejnosti provázel sobotní zahájení návštěvnické sezony v novém...

Obrovský zájem veřejnosti provázel sobotní zahájení návštěvnické sezony v novém Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě. Kdo vydržel vystát dlouhou frontu, mohl si v bývalé zemědělské škole...

V rezervaci Meandry Smědé našli dobrovolníci při úklidu pneumatiky i matraci

ilustrační snímek

Pneumatiky, hasičskou hadici, napáječku pro krávy nebo třeba molitanovou matraci, objevili dobrovolníci při tradičním jarním úklidu v Přírodní rezervaci...

19. dubna 2026  12:31,  aktualizováno  12:31

Vysázeli deset lip do Aleje parašutistů na připomínku výsadků do protektorátu

Vysázeli deset lip do Aleje parašutistů na připomínku výsadků do Protektorátu....

Dalších deset lip na památku československých válečných parašutistů vysázeli potomci příslušníků jejich rodin a zástupci vojenských veteránů v pietní aleji u cesty mezi osadou Střížov a městysem...

19. dubna 2026  14:12

Svatý Jiří a skauting: Proč je patron stále aktuální také v současnosti

Se skauty za svatým Jiřím v Infocentru Praha 3

Každoročně 24. dubna si skauti po celém světě připomínají svého patrona, svatého Jiří. Postava rytíře, který podle legendy porazil draka, přitom není jen efektním obrazem z dějin křesťanské...

19. dubna 2026

Na letišti ve Strakonicích havarovala paraglidistka. Přistála moc rychle

Žena se zranila při přistávání s motorovým paraglidem na letišti ve...

Čtyřiadvacetiletá žena se v sobotu večer zranila při přistávání s motorovým paraglidem na letišti ve Strakonicích. Utrpěla středně těžké zranění hlavy a ruky a byla převezena na ošetření do...

19. dubna 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Tak konečně dnešní noční déšť alespoň trochu osvěžil vše v přírodě i na cestách a hned se lépe dýchalo a procházelo po ulici i v parku.

vydáno 19. dubna 2026  13:04

Dvorecký most

Dvorecký most

Autobus na nově otevřeném Dvoreckém mostě

vydáno 19. dubna 2026  13:03

Dvorecký most

Dvorecký most

Tramvaj na novém Dvoreckém mostě

vydáno 19. dubna 2026  13:03

Dvorecký most

Dvorecký most

Cvičná jízda historické tramvaje po Dvoreckém mostě.

vydáno 19. dubna 2026  13:02

Na VMO Kohoutova v Brně se rekonstruují inženýrské sítě, na místě jsou objížďky

19. dubna 2026  12:24

Lanovky v Krkonoších od pondělí mimo provoz, na hřebeny jen pěšky

ilustrační snímek

Lanovky v Krkonoších od pondělí nepojedou. Turisté se na hřebeny nejvyšších českých hor v příštím týdnu ve všední dny dostanou jen pěšky. O víkendech bude dál...

19. dubna 2026  10:17,  aktualizováno  10:17

Na hradě v Ostravě bude k vidění mimořádná výstava hornického malíře Wünscheho

ilustrační snímek

V galerii Slezskoostravského hradu v Ostravě začne ve středu mimořádná výstava děl malíře Viléma Wünscheho Ze života horníkova. Wünsche se soustředil především...

19. dubna 2026  10:16,  aktualizováno  10:16

