Šéf jihlavské nemocnice povede i tu v Pelhřimově. Má uklidnit situaci

Autor: evs
  8:42aktualizováno  8:42
Sledovat Metro na Googlu

Alexander Filip řídí jihlavskou nemocnici od února 2024. Nyní si k tomu přidá i nemocnici v Pelhřimově. | foto: Archiv Nemocnice Jihlava

Dvě vysočinské nemocnice budou mít od listopadu stejného ředitele. Hejtman Martin Kukla (ANO) oznámil, že kromě jihlavské povede Alexander Filip také pelhřimovskou nemocnici. „Chceme tím zajistit plynulé předání vedení, zachování kontinuity v řízení Nemocnice Pelhřimov a zároveň využít zkušeností osvědčeného manažera, který dlouhodobě působí v prostředí krajského zdravotnictví,“ vysvětluje.

Filip ve funkci vystřídá Michala Kozára, který byl jmenován ředitelem na dobu určitou do 31. října. Kozár chce být v barvách hnutí ANO po letošních volbách senátorem na Pelhřimovsku a zároveň dál i starostou Jindřichova Hradce.

„Bude důležité na jeho práci dobře navázat, a společně s vedením nemocnice určit priority pro další období,“ ohlásil hejtman Kukla.

Nemocnici Pelhřimov načas povede bývalý ředitel. Lékaři slíbili stažení výpovědí, říká

„Výhodou je, že obě nemocnice patří kraji a jejich spolupráce může být ještě užší například při sdílení zkušeností, využívání odborného zázemí nebo hledání efektivnějších postupů v oblastech, které nejsou přímo spojené s poskytováním zdravotní péče,“ pokračoval.

Napětí v pelhřimovské nemocnici vyvrcholilo letos v únoru, kdy rezignoval její tehdejší ředitel Radim Hošek. Odchod z funkce následně oznámil i jeho náměstek a někdejší hejtman kraje Jiří Běhounek (SOCDEM). Oba tehdy svými kroky reagovali na hromadné výpovědi lékařů. Krizi se nakonec podařilo odvrátit právě zmiňovanou dočasnou změnou. A uklidnění situace má nyní pomoci i Filipovo jmenování.

Vedení Nemocnice Pelhřimov se rozpadá, končí ředitel i náměstek Běhounek

„Celé je to hlavně o tom, že kdyby pelhřimovská nemocnice padla, bude to velký problém i pro Jihlavu, jelikož nejsme fakultní nemocnice. Potřebujeme se nějak vzájemně stabilizovat. Když to řeknu úplně lidově, tak jeden bez druhého to nedáme,“ uvedl Filip. Podle něj by ovšem jeho dvojrole měla být rovněž pouze dočasná.

„Alexander Filip zná krajské zdravotnictví, má zkušenost s řízením velké nemocnice a může na novou odpovědnost okamžitě navázat,“ doplnil krajský radní pro oblast zdravotnictví Běhounek.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam

Češi nakupují například v polské Lubawce. (28. 9. 2023)

Britští vlastníci Tesca zvažují prodej svých aktivit ve střední Evropě. Pokud by k němu skutečně došlo, jedním z možných zájemců má být údajně také polská Biedronka. Její případný vstup na český trh...

Dům jako chalupa v Mrazíkovi? V Podolí vyřešili slunce nečekaně jednoduchým trikem

Jednoduchým poskládáním pater vznikl dům s výhledem i celodenním světlem. Stačí...

Plánovači budoucnosti už v 60. letech přemýšleli o městech, kde se nejen rodinné domy, ale celé bytové domy budou natáčet ke Slunci, aby si obyvatelé užili dostatek jeho světla a tepla. Otáčivé domy,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražské metro mohlo jezdit už před 100 lety. První návrhy vás překvapí

Náměstí Míru (1939)

Pražské metro v květnu oslavilo 51 let provozu, jeho historie ale sahá mnohem dál. O podzemní dráze se v hlavním městě mluvilo už v roce 1898, kdy se po Praze ještě proháněly koňské tramvaje. První...

Z Karlína je Raccoon City. Zombie apokalypsa se odehraje přímo pod Negrelliho viaduktem

Praha? Kdepak. Raccoon City!

Praha se na několik týdnů proměnila v dějiště zombie apokalypsy. Nový film Resident Evil, který vznikl podle slavné videoherní série, se totiž ve velké míře natáčel právě v českém hlavním městě. Ve...

Poznat ekosystém a pomoci studentům. Vědci zkoumají vodu z jezera Most

Vědci z VŠCHT zkoumají jezero Most. Zaměřují se na kvalitu vody.

Vědci společně se studenty začali zkoumat kvalitu vody v jezeře Most. Chtějí mimo jiné lépe poznat vodní ekosystém, což je důležité pro budoucí ochranu jezera. Na projektu spolupracují město Most,...

20. srpna 2026  9:12,  aktualizováno  9:12

Začala Země živitelka, před branami čekaly stovky lidí. Dorazí i premiér Babiš

V Českých Budějovicích začala Země živitelka.

Na českobudějovickém výstavišti začal v 9 hodin 52. ročník populárního agrosalonu Země živitelka. Na úvodní den výstavy přijede také řada politiků včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) či ministra...

20. srpna 2026  7:02,  aktualizováno  9:04

D1 u Prahy na dvě noci uzavře zatěžovací zkouška mostu. Silničáři radí, kudy jet

Demolice první poloviny mostu Šmejkalka na 24. kilometru dálnice D1 (8....

Dálnici D1 mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady uzavře po obě víkendové noci v obou směrech zatěžovací zkouška mostu Šmejkalka. Uzavírka v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli potrvá vždy...

20. srpna 2026  9:02

Genius představil joystick MaxFire F27 pro letecké simulátory

20. srpna 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Slavnosti ve vratislavickém parku

ilustrační snímek

Tradiční Vratislavické slavnosti slaví už své 30. výročí. Do Zámeckého parku dorazí v sobotu hned několik výrazných jmen české hudební scény.

20. srpna 2026  8:51

Šéf jihlavské nemocnice povede i tu v Pelhřimově. Má uklidnit situaci

Alexander Filip řídí jihlavskou nemocnici od února 2024. Nyní si k tomu přidá i nemocnici v Pelhřimově.

Dvě vysočinské nemocnice budou mít od listopadu stejného ředitele. Hejtman Martin Kukla (ANO) oznámil, že kromě jihlavské povede Alexander Filip také pelhřimovskou nemocnici. „Chceme tím zajistit...

20. srpna 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Češi spoří jako v devadesátkách, ale v?investování jsou in

20. srpna 2026  8:37

Srážka auta s autobusem na Chomutovsku za sebou nechala tři mrtvé

ilustrační snímek

Při nehodě osobního auta s autobusem u obce Pětipsy na Chomutovsku zemřeli všichni tři lidé, kteří cestovali v automobilu. V autobuse cestoval pouze řidič, který neutrpěl zranění, které by si...

19. srpna 2026  19:02,  aktualizováno  20. 8. 8:08

Deník princezny 3 přijde o jednu z největších hvězd. Kdo se nevrátí před kameru?

Mia se ve druhém díle stává dospělou a přijíždí do Genovie, aby se ujala trůnu....

Devadesátiletá herečka Julie Andrews potvrdila, že se do role královny Clarissy v chystaném třetím díle Deníku princezny nevrátí. Podle svých slov cítí, že nový příběh by měl patřit především...

20. srpna 2026  7:58

Pozor útočník, upozorní školy nový systém

Zpráva z vašeho okresu

Ústecký kraj dokončil na všech 50 středních školách a jedné speciální základní škole, které zřizuje, zavádění krizového informačního a svolávacího systému (KISS). Novinka pomůže například při vniku...

20. srpna 2026  6:59

Příprava proměny náměstí vázne. Ekologický spolek má výhrady ke kácení stromů

Příprava proměny náměstí Míru ve Zlíně vázne. Spolek Egeria má výhrady ke...

Příprava přestavby náměstí Míru ve Zlíně se stále protahuje. A posledních pár týdnů se zastavila úplně. Důvodem je dílčí rozhodnutí krajského úřadu. Ten povolil odbočovací pruh ze třídy Tomáše Bati...

20. srpna 2026  6:22,  aktualizováno  6:22

Špunt mezi Opavskem a Novojičínskem. Tah obsadili dělníci, provoz řídí semafory

Je popraskaná a plná vysprávek. Silnice I/57 mezi Hradcem nad Moravicí a...

Jen kyvadlově projedou řidiči úsekem silnice I/57 od místní části Hradce nad Moravicí Kajlovec po křížení s odbočkou na Skřípov. Silničáři na hlavním tahu mezi Opavskem a Novojičínskem začali s...

20. srpna 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.