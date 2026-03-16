Dovolenkový příběh, na nějž zřejmě nezapomene, začal pro ženu ve středních letech, ještě než vůbec odletěla. V neděli před půl čtvrtou odpoledne jiný řidič na policejní tísňovou linku oznámil, že po D1 směrem na Brno kolem 99. kilometru jede mercedes, který kličkuje ze strany na stranu a jede velmi nebezpečně.
„Oznamovatel vyjádřil podezření, že by řidič vozidla mohl být pod vlivem alkoholu, jiných návykových látek nebo by mohl mít nějaké zdravotní problémy,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková s tím, že vozidlo řidič popsal a přečetl i jeho registrační značku.
Policejní hlídka auto zastavila na odpočívadle na 122. kilometru. Ve voze seděla pouze řidička. U sebe neměla řidičský průkaz, zato alkoholovým odérem v dechu nešetřila. První zkouška ukázala hodnotu 2,61, opakovaná o pár minut později pak 2,54. O řidičský průkaz, byť ho fyzicky neměla u sebe, žena administrativně okamžitě přišla.
Ne tak ovšem o naplánovanou dovolenou. Po odběru krve v jihlavské nemocnici, kam ji policisté odvezli, nechala žena vozidlo odstavené na dálničním odpočívadle. A na letiště do Vídně pokračovala přivolaným taxíkem.
Vysokou hladinu alkoholu, kterou žena na dálnici nadýchala, překvapilo i samotné policisty. S takovými hodnotami se na D1 setkávají pouze velmi výjimečně. „V nedělním silném provozu na D1 představuje takový řidič ohrožení nejen sám pro sebe, ale také pro všechny další účastníky provozu,“ konstatovala Čírtková.
Řidiči, který policisty na podivnou jízdu upozornil, poděkovala. „Nebyl lhostejný k situaci, která mohla skončit vážnou dopravní nehodou,“ dodala mluvčí.