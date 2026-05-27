ANO na Vysočině chce do senátních voleb v obvodu Pelhřimov poslat Michala Kozára

Kandidátem do Senátu za hnutí ANO by měl na Pelhřimovsku být jindřichohradecký starosta Michal Kozár. V obvodu Žďár nad Sázavou hnutí svého kandidáta zatím nemá, navrhnout ho ještě může krajské předsednictvo. Novinářům to dnes řekl krajský šéf hnutí a hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO). O nominacích, které dnes v Jihlavě projednal krajský sněm, podle něj bude v červenci rozhodovat republikový výbor hnutí. Do komunálních voleb, které se uskuteční společně s prvním kolem senátních voleb 9. a 10. října, je v Jihlavě navrženým lídrem náměstek primátora Radek Popelka.
Senátní obvod Pelhřimov je spojený s částí Jindřichohradecka. Kozár je starostou a zároveň stojí v čele krajem zřizované Nemocnice Pelhřimov. Nahradil ředitele Radima Hoška, který v únoru kvůli personálním problémům nemocnice rezignoval. Krajská rada Kozára, který už dřív ředitelem pelhřimovské nemocnice byl, jmenovala na dobu určitou do 31. října.
"Co se týká volebního obvodu Žďársko, tak v tuto chvíli jsme nenašli žádného silného lídra, kterého bychom podpořili. Proto sněm dal pravomoc krajskému předsednictvu. Pokud by se někdo ještě objevil a chtěl by za nás kandidovat, tak ho můžeme podpořit," řekl Kukla.
Před šesti lety za ANO na Žďársku kandidoval Libor Černý. V prvním kole pro něj hlasovalo 14,6 procenta voličů. Senátorem se stal Josef Klement (KDU-ČSL), když ve druhém kole porazil Michala Šmardu (SOCDEM).
Kandidátem ANO na Pelhřimovsku byl před šesti lety Vítězslav Jandák. Do druhého kola nepostoupil, v prvním získal 12,09 procenta hlasů. Senátorem byl zvolený Jaroslav Chalupský (Svobodní). Klement i Chalupský budou své mandáty v podzimních volbách obhajovat.
V komunálních volbách chce ANO kandidovat ve všech pěti okresních městech a ve 13 dalších městech a obcích. Jedničkou v Třebíči bude Miloš Hrůza, v Havlíčkově Brodě Vladimír Slávka, ve Žďáru nad Sázavou Jaroslav Hedvičák a v Pelhřimově Bohumila Kobrlová.