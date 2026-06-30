Archeologické nálezy v románském kostele v Dolním Čepí uvidí lidé o víkendu

Archeologické nálezy v pozdně románském kostele svatého Václava v Dolním Čepí na Žďársku přiblíží komentované prohlídky o prvním červencovém víkendu. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i dvě z pěti zásobních jam, které byly podle odborníků vyhloubené ve 13. století a byly s největší pravděpodobností na obilí. V kostele byly objeveny při průzkumu prováděném při opravách památky. Zajišťuje je obec Ujčov, jejíž je Dolní Čepí místní částí.
Archeologické a stavebně historické výzkumy v kostele a na přilehlém hřbitově začaly v roce 2024. "Archeologický výzkum interiéru kostela prováděný v letech 2025 a 2026 přinesl nálezy celkem pěti zásobních jam hruškovitého průřezu, z nichž největší dosahovala hloubky tří metrů," uvedl vedoucí archeologického výzkumu David Zimola z Muzea Vysočiny v Jihlavě.
Jámy byly vyhloubené ve 13. století v době stavby kostela nebo po jejím dokončení a zasypané nejpozději v 15. století. "V zásypech zásobních jam se nacházely fragmenty běžných kuchyňských keramických nádob nebo tlustostěnných zásobnicových nádob," uvedl Zimola. Tři z jam už jsou zase zakryté.
Při výzkumu byly nalezeny také drobné mince Přemysla Otakara II., Jana Lucemburského a Václava IV. Prohlídky v kostele budou v sobotu 4. a v neděli 5. července od 13:00 do 16:00.
Opravy kostela začaly vloni. Už má opravenou střechu. Řemeslníci využili postavené lešení a zároveň otloukli z kamenných zdí vnější cementovou omítku. Opravenou střechu a krov má také márnice, spravená je vstupní brána. Následovat by mělo vybudování dešťové kanalizace, úpravy interiéru a fasády, případně i zavedení elektřiny.
Dosavadní opravy stály okolo 2,5 milionu korun, z nich milion korun poskytla místní akční skupina Zubří země. Ve veřejné sbírce se na opravy zatím sešlo skoro půl milionu korun. "Peníze na sbírkovém účtu jsme zatím nepoužili, plánujeme z nich financovat například vnitřní omítky," uvedl starosta František Bureš (nestraník).
Kostel se hřbitovem obklopeným kamennou zdí je v kopci nad vsí. Kdysi zřejmě patřil vrchnosti, v obecním majetku je dlouhá léta. Podle památkářů se kostel dochoval víceméně v původní podobě. U trámku z jeho zdiva bylo dendrochronologicky prokázáno, že je ze stromu pokáceného v roce 1252. Po otlučení vnější cementové omítky z konce 60. let se ukázala i místa s románskými okénky a dalšími prvky, které byly později zazděné.