Archeologové našli v centru Velkého Meziříčí středověkou studnu i základ pranýře

Ve středu Velkého Meziříčí letos archeologové odkryli zasypanou středověkou studnu a kruhový podstavec, který zřejmě sloužil jako pranýř. Našli také základy středověké pece. ČTK to řekl Šimon Kochan ze zapsaného ústavu ARCHAIA Brno, který tam pracuje. Záchranný archeologický výzkum doprovází postupnou obnovu náměstí a přilehlých ulic, která začala loni zjara. Stavební práce budou podle radnice dokončené příští rok.
Archeologové nyní pracují na středové ploše náměstí mezi mariánským sloupem a radnicí. Přibližně 70 centimetrů pod povrchem narazili na původní středověkou dlažbu. "Jsou to vlastně skládané říční valounky. Dalo by se říci, že to je takové provizorní dobové dláždění," uvedl Kochan. To, že náměstí kdysi sloužilo různým obchodním aktivitám, dokládá i nalezená sada lotových závaží. Lot je stará jednotka hmotnosti odpovídající přibližně 16 gramům.
Drobná kovová závaží, která se mohla používat třeba při vážení drahých kovů, mají tvar misek. Jsou odstupňovaná podle velikosti a dají se skládat do sebe. "Vyskytují se od 13. století až hluboko do novověku," řekl Kochan. Pomocí detektoru kovů bylo ve výkopu zatím nalezených pět závaží a víčko, jímž se po složení sada zavírala.
Studnu našli archeologové blíže ke kostelu, zasypaná byla asi na přelomu 15. a 16. století. Pár metrů od ní byl kruhový základ s průměrem 2,5 metru. "S největší pravděpodobností se jedná o pranýř," řekl Kochan. Na pranýři si provinilci na veřejnosti odpykávali tresty za menší prohřešky. "Na náměstích byly ve středověku a novověku pranýře na frekventovaných místech, před kostely a radnicemi," podotkl.
Ještě o pár metrů blíž ke kostelu byly základy středověké pece. Kochan uvedl, že na náměstích bývaly chlebné lavice, kde se prodával chléb. Mohli ho tam i péci. "Máme tady doklad pece a pravděpodobně nějakého jednoduchého přístřešku, který k ní náležel," uvedl k nálezu. Pec zřejmě fungovala v době, kdy byla v provozu i studna. Když šli lidé pro vodu, mohli si koupit čerstvý chléb.
Ve studni se díky vysoké hladině spodní vody dochovaly předměty, které by jinak nevydržely, jako dvě vyřezávané lžíce a fragmenty bedněných a soustružených dřevěných nádob. U kostela se našla rovněž cisterna, která sloužila k zachycování vody. Uvnitř bylo několik téměř nepoškozených keramických nádob z konce 15. století, kahan a části, z nichž se dá sestavit téměř celý kachel z gotických kamen zdobený reliéfem českého lva.
Loni byly při výzkumu blízko kostela nalezené také pravěké kamenné předměty a základy středověkých a novověkých domů. Odborníci odkryli i bývalý hřbitov. U něj našli tři kostry zřejmě popravených lidí. Hroby, jichž bylo přes 1000, bylo potřeba zdokumentovat a ostatky pietně vyzvednout. Zkoumat je ještě budou antropologové.
Obnova se ve Velkém Meziříčí týká povrchů náměstí a ulic, zeleně, mobiliáře, technických sítí i dopravního režimu. Akci za víc než 280 milionů korun provádí město.