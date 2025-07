„Z jižní strany jsme v základech kostela našli zazděný vchod do krypty. Pravděpodobně by do ní měl být někde i vstup zevnitř kostela, nic bližšího o něm ale zatím nevíme,“ popsal Šimon Kochan ze společnosti Archaia, která lokalitu pro město zkoumá před kompletní rekonstrukcí centra.

Poblíž místa tohoto nálezu objevil tým odborníků rovněž chybějící kus v základech kostela. „Pravděpodobně tu byla nika, kterou pak zazdili, proto tu chybí založení základů,“ vysvětlil Kochan. Přímo pod kostelním oknem našli také archeologové olověný pás s drážkami po stranách, jímž bývaly spojovány jednotlivé kousky barevného skla do vitráží.

„Vojáci kdysi u kostelů rozbíjeli okna záměrně, aby získali právě toto olovo z vitráží, které potom roztavili a sami si z něj odlévali kule,“ objasnil archeolog. Dalším zajímavým nálezem je dle jeho slov například kus paličkované krajky ze 16. století. Ta kdysi sloužila jako ozdoba renesančního oděvu.

Ačkoliv je meziříčský svatostánek kvůli vykopávkám obehnán z velké části oplocením, jeho věž je veřejnosti dál běžně přístupná. Turisté i další zájemci mohou tedy opět vystoupat po celkem 153 schodech na ochoz za dalekým rozhledem. Kromě vyhlídky na okolí města navíc uvidí z ptačí perspektivy i oblast archeologických průzkumů nebo stavebních prací na obnově centra.

„Věž nabízí také poutavou moderní expozici či interaktivní hru s názvem Záhada prvního hodináře, kterou pro děti připravili velkomeziříčští skauti,“ připomněla mluvčí města Martina Strnadová.

Zvony i věžníkův byt

Každé z pater poskytuje kromě možnosti odpočinku i řadu zajímavostí. Například historické fotografie doplněné zajímavým povídáním o městských hradbách, zámku, židovské čtvrti, mostech či prvcích funkcionalismu ve městě.

„Projdete kolem šesti zvonů s nejtěžším, šestitunovým Mikulášem, prohlédnete si trojrozměrný model města a vystoupáte k bytu věžníka, který tu kdysi bydlel, choval v chlívku domácí zvířectvo a strážil město,“ láká na prohlídku Strnadová.

Navštívit vyhlídkovou věž lze od pondělí do soboty mezi devátou a osmnáctou hodinou. V neděli je pak otevřeno až od poledne, a to do šesti večer. Možnost prohlídky trvá téměř do poloviny září, vstupné vyjde na 30 korun.