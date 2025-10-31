Další incident záhy po otevření jihlavské arény, fanoušci napadli člena ostrahy

Martin Vokáč
  14:12aktualizováno  15:01
Jen se v Jihlavě otevřela nová Horácká aréna, stala se dějištěm hned několika incidentů. Po poničených toaletách začali policisté vyšetřovat i napadení člena ostrahy. K tomu došlo v úterý při zápase Dukly s Třebíčí.
K poškození záchodů v Horácké aréně došlo během úterního zápasu Maxa ligy mezi Duklou Jihlava a Horáckou Slavií Třebíč. | foto: Luboš Vácha, MF DNES

Pracovník ostrahy byl napaden v průběhu zápasu, přibližně před sedmou hodinou večer. K incidentu došlo v prostoru pro novináře na straně domácích fanoušků.

„Napadený muž čelil útoku ze strany dvou mužů, kteří ho opakovaně udeřili pěstí. Fyzickému napadení se aktivně bránil a pomohli mu další fanoušci,“ popsala událost policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Napadený strážný byl zraněn, ale ošetření nevyhledal ani incident neoznámil. Informace k napadení zjistili policisté vlastním šetřením. Případ řeší jako pokus o ublížení na zdraví a výtržnictví.

Pomohly jim i kamery, které jsou v nové areně takřka všudypřítomné. Ty zachytily dva muže, jejichž svědectví policisté potřebovali. Obrátili se proto na veřejnost se žádostí o spolupráci.

„Přijali jsme ze strany veřejnosti řadu poznatků. Jeden z mužů se nám také sám přihlásil,“ oznámila mluvčí tři hodiny po zveřejnění výzvy.

Kamery vidí skoro vše, identifikují každý obličej

Nová Horácká arena byla otevřena o minulém víkendu, kdy se v ní odehrál první hokejový zápas. Do poloviny týdne stihla další dva. Mimo to, že všechna tři prohrála, si fanoušci uřízli ostudu svým chováním. Ti hostující z Třebíče v úterý poničili a počmárali toalety, domácí pak prostory polepili samolepkami.

Napadení ostrahy je dalším z incidentů, který se v nové aréně první týden provozu stal. Přitom úterní derby s Třebíčí bylo dopředu vyhodnoceno jako rizikové utkání. Pořadatel posílil ostrahu. Zjevně to úplně nezabralo.

„Pokud někdo chce něco zničit nebo někoho napadnout, učiní tak a nikdo mu v tom nezabrání. Není možné, aby pořadatelé či třeba policisté byli úplně vždy a všude,“ konstatoval jednatel Horácké multifunkční areny Martin Lindovský.

Velice v těchto situacích pomáhá kamerový a bezpečnostní systém v hale. Ten by měl být vůbec nejmodernější v Česku. „Díky kamerám jsme schopni detekovat obličej každého jednotlivého návštěvníka v hledišti. Kvůli legislativě kamery nemohou být úplně ve všech prostorách haly. Velkou většinu jich ale pokrýt dokážou,“ dodává Lindovský. Záznamy z kamer jsou v případě jakékoliv nepřístojnosti vyšetřovatelům k dispozici.

27. října 2025

Vedení haly i proto apeluje na veřejnost, aby se podobných nepřístojností vyvarovala. Dříve či později se jejich aktéry podaří identifikovat, ztotožnit a dohledat. „Základem by ale mělo být dodržování všech řádů i slušnost,“ dodal jednatel arény.

Nová multifunkční aréna v Jihlavě za dvě a čtvrt miliardy korun zatím slouží pouze hokejistům. První tři zápasy se mohly odehrát za snížené kapacity na polovinu. Do budoucna se stane dějištěm i velkých společenských a kulturních akcí. Slavnostní otevření s koncerty kapel i třeba akrobatickým vystoupením je naplánováno na sobotu 8. listopadu.









