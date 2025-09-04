Asanty: Místo, kde se zastaví čas. „Jóga je návrat k sobě,“ říká zakladatelka Nikola Janoviak

Ve studiu Asanty nabízíte jógu, pilates, ale také třeba kosmetické ošetření. Co všechno si u vás mohou návštěvníci dopřát?
Ano, je to tak. Studio Asanty jsme otevřeli s myšlenkou nabídnout prostor pro tělo i duši – kromě jógových a pilates lekcí nabízíme také fyziocvičení, individuální konzultace a kosmetické ošetření. Nově pořádáme i tematické workshopy – třeba věnované zdravým zádům, pomůckám při cvičení nebo ženskému pánevnímu dnu. Pro novou sezónu jsme navíc zařadili nový styl – barre, inspirované baletem, jógou a pilates. Je ideální pro posílení středu těla a ženské ladnosti. Snažíme se, aby si u nás každý našel to své – ať už chce pracovat na svém těle, zpomalit, nebo si jen na chvíli odpočinout od každodenního shonu.
Zaměřujete se i na online lekce. Pro koho jsou vhodné a co všechno online nabídka zahrnuje?
Online lekce vznikly přirozeně – původně jako reakce na pandemii, ale rychle se ukázalo, že mají své místo. Využívají je maminky s malými dětmi, lidé s nepravidelnou pracovní dobou nebo ti, kdo mají studio daleko. V online knihovně na www.asanty.cz je přes 180 lekcí různých délek i obtížností – jóga, pilates, protažení, posílení… Lidé si je mohou pouštět opakovaně, kdykoli a kdekoli. I pár minut na podložce doma dokáže udělat zázraky.
Vzpomínáte si na moment, kdy jste si řekla, že chcete otevřít vlastní jógové studio? Byla ta cesta složitá?
Ano. Myšlenka na vlastní studio ve mně zrála dlouho – cítila jsem potřebu vytvořit prostor, kde se lidé budou cítit vítaní a přijati takoví, jací jsou. Když se pak objevila konkrétní příležitost, šla jsem do toho, i když jsem měla spoustu otazníků. Nebyla to jednoduchá cesta – kombinace podnikání, rekonstrukce a zároveň udržení vlastní energie… Ale stálo to za to. A dnes vím, že to byla ta správná volba.
Co pro vás osobně znamená slovo „jóga“?
Jóga pro mě znamená návrat k sobě. Je to chvíle bez hodnocení, bez výkonu, bez spěchu. Jen já, dech, tělo, přítomný okamžik. Na fyzické rovině uvolňuje napětí, posiluje, napravuje držení těla. Ale její skutečná síla je hlubší – učí nás zpomalit, vnímat své potřeby, být laskavější k sobě i ostatním.
A co je podle vás na józe „léčivé“ – nejen pro tělo, ale i pro duši?
To, že nás nikam netlačí. V józe nejde o výkon, ale o přijetí. Člověk se učí respektovat své hranice, být přítomen. A tohle si pak přenese i do života. Mnoho lidí mi říká, že díky józe lépe zvládají stres, spánek i vztahy – a já to mám úplně stejně.
Najde se nějaký moment, který vás dojal?
Ano, a není jich málo. Každý úsměv nebo laskavé „děkuji“ po lekci má svou sílu. Jedna klientka mi jednou napsala, že je pro ni studio Asanty bezpečným přístavem, kam se může vracet, i když je jí v životě těžko. To jsou chvíle, kdy vím, že to, co děláme, má smysl.
A co nějaký člověk, který vás na cestě inspiroval?
Inspiraci čerpám nejen u nás ve studiu, ale i na cestách – ráda objevuji nová místa, studia a učitele. Pozoruji, jak jóga funguje v jiných kulturách, a přivážím si domů nové impulzy. Velkou inspirací jsou mi kolegyně ve studiu Asanty, se kterými sdílíme společnou vizi a radost z pohybu. A inspirují mě i naše klientky – jejich důvěra, otevřenost a osobní příběhy mi často připomenou, proč to všechno dělám.
Jakou roli hraje hudba, světlo nebo vůně při lekcích?
Velkou. Celkové prostředí má obrovský vliv na to, jak se člověk cítí. Snažím se, aby studio působilo příjemně a klidně – jemné světlo, čistý prostor, lehká vůně esenciálních olejů. Hudba je spíš jemným pozadím – podporuje atmosféru, ale neruší vnímání dechu a pohybu.
Co byste vzkázala, pokud někdo váhá s návštěvou?
Ať přijde. Třeba jen jednou. Není třeba být pružný nebo zkušený – každý nějak začínal. V Asanty nikoho nesrovnáváme a nehodnotíme. Těch 60 minut na podložce může být první krok k větší lehkosti – na těle i na duši (usmívá se).
V čem je vedení jógového studia krásné – a v čem někdy těžké?
Nejkrásnější je sledovat, jak se lidé proměňují – jak začnou víc věřit sami sobě, jak se lépe cítí ve svém těle a jak si dovolí zpomalit. Je to radost vytvářet místo, kde se každý může cítit bezpečně a vítaně.
Náročné je skloubit všechny role – lektorky, organizátorky, markeťačky i administrativní pracovnice. Neustále se učím, jak rozložit energii, tak, abych mohla podporovat ostatní, ale nezapomínala pečovat o sebe.
Čím se u vás v Asanty odlišujete od konkurence?
Asanty možná není největší studio – a právě v tom je naše síla. Věříme v osobní přístup, klidnou atmosféru a opravdový zájem o každého, kdo k nám zavítá. Nehoníme se za trendy – tvoříme prostor, kde se pohyb propojuje s fyzioterapeutickým přístupem, vědomým dechem i jemností.
Co vám pomáhá dobíjet baterky, když sama potřebujete zvolnit?
Příroda. Les, čerstvý vzduch i procházky bez telefonu. A pak moje vlastní jógová praxe, ale někdy i obyčejné nicnedělání, ticho, čas s rodinou nebo přáteli. Učím se naslouchat svému tělu a nelpět na výkonech – a to je trénink i pro mě.
Máte v hlavě nějaký sen nebo vizi, kam byste studio ráda jednou posunula?
Mým přáním je, aby Asanty zůstalo místem, kde je lidem dobře, mohou zpomalit, vnímat sebe a načerpat sílu. Chci dál rozvíjet lekce jógy, pilates a barre, což je cvičení s prvky baletu, přinášet nové podněty skrze workshopy a víkendové pobyty. A už příští rok chci otevřít cestu k prvnímu zahraničnímu retreatu – relaxačnímu pobytu. Věřím, že když studio roste s jemností a péčí, lidé se k němu budou rádi vracet. Koho by se zajímalo více, tak může se podívat na naše stránky www.asanty.cz nebo Instagram, kde jsme jako asanty_studio či na facebooku stačí zadat Asanty Studio (úsměv).