Havlíčkův Brod spustí další online aukci, nabídne pronájem parkovacích míst

Martin Vokáč
  9:42aktualizováno  9:42
Po úspěšném prodeji stavebních pozemků Na Nebi připravuje radnice v Havlíčkově Brodě další elektronickou online aukci. Tentokrát hodlá nabídnout k pronájmu parkovací místa v téže lokalitě, na městském parkovišti v Reynkově ulici. Vyvolávací cenu stanovila na 300 korun měsíčně.
Fotogalerie4

Parkoviště v havlíčkobrodské lokalitě Na Nebi u Reynkovy ulice je v provozu od roku 2023. Nájemní smlouvy, které zde už mnozí motoristé mají, budou ukončeny. Nově se místa budou pronajímat formou elektronické online aukce. | foto: Městský úřad Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod nabídne k pronájmu celkem 53 parkovacích stání. Každé má své číslo. Některá jsou široká až 315 a dlouhá 525 centimetrů, jiná standardní. Nacházejí se na novém oválném městském parkovišti na okraji sídliště Výšina za závorou, které je hlídané kamerovým systémem.

Prodej bude probíhat přes osvědčený portál www.bydlenivhb.cz , který sloužil už i k prodeji parcel. Přehled všech parkovacích míst radnice zveřejnila ve středu. Samotná aukce začne 1. prosince v osm hodin ráno.

4 fotografie

„Zveřejnili jsme přehled stání s předstihem, aby si zájemci mohli vybrat místo, které jim vyhovuje, a vyzkoušet si přihlášení do systému. Na portál je možné vstoupit prostřednictvím bankovní identity. Elektronická aukce probíhá plně online a je uživatelsky velmi přívětivá,“ uvedl starosta města Zbyněk Stejskal.

Aukce bude mít takzvaný plovoucí konec, tedy bude trvat do doby, dokud se každé místo nepodaří prodat. Zájemci budou mít vždy 24 hodin čas reagovat na poslední příhoz. Pokud nikdo další v této lhůtě nepřihodí, aukce končí. Minimální výše každého příhozu byla stanovena na 50 korun.

Brod dokončuje parkoviště na Výšině. Stání na oválu získá, kdo zaplatí víc

Nájemní smlouva na parkovací místa bude s vítězi jednotlivých aukcí uzavřena na dobu určitou. Potrvá od počátku roku 2026 do konce roku 2030, tedy po celých pět let. Smlouvu po vydražení místa bude potřeba uzavřít do patnácti dnů, aby se zamezilo spekulacím.

Online dražba ale bude mít i další podmínky. Každý uchazeč bude moci uzavřít pouze jednu smlouvu a na každé parkovací místo bude moci nahlásit maximálně tři registrační značky. „Opatření má za cíl omezit přeprodávání parkovacích míst,“ konstatovala místostarostka Marie Rothbauerová.

Lokalita Na Nebi v Havlíčkově Brodě

Lokalita Na Nebi v Havlíčkově Brodě

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

