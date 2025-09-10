Cestující jeli minibusem, řidič ho ovládal z kanceláře. Firma testuje budoucnost

Jana Nedělková
  8:42aktualizováno  8:42
Minibus, který pasažéry rozváží bez přítomnosti řidiče. Že jde o hudbu daleké budoucnosti? Zatím sice ano, ale v testovacím režimu si už cestu takovým vozem vyzkoušely ve Žďáře nad Sázavou stovky lidí.

Přepravní společnost ZDAR jim nabídla svezení Robobusem při svém sobotním dni otevřených dveří.

Svezení elektrickým autonomním minibusem zlákalo o víkendu stovky lidí.
Svezení elektrickým autonomním minibusem zlákalo o víkendu stovky lidí.
Svezení elektrickým autonomním minibusem zlákalo o víkendu stovky lidí.
Svezení elektrickým autonomním minibusem zlákalo o víkendu stovky lidí.
8 fotografií

Nahlédnout do budoucnosti dopravy mohli zájemci na okružní jízdě po areálu firmy v Jihlavské ulici. Personál na sedadle šoféra sice přítomen byl, ovšem pouze jako bezpečnostní „pojistka“.

„Autobus jinak řídí kolega z kanceláře, kde tam má klasicky sedadlo, volant, pedály a obrazovky, přičemž obraz přenášejí kamery instalované přímo na vozidle,“ objasnil Jaroslav Kilian ze společnosti Roboauto, od níž měl ZDAR stroj na akci zapůjčený.

Stroj má antikolizní systém

Jaroslav Kilian tak mohl coby „dozor“ v kabině jen klidně sedět a sledovat, jak se díky vzdálenému spolupracovníkovi sám točí volant nebo jak elektrický vůz brzdí.

Kdyby náhle vběhl do cesty třeba chodec, uvidí jej pracovník v zázemí na kamerách a může zareagovat. Stroj má ale zároveň i své vlastní antikolizní systémy. Zastavení vozidla by nastalo rovněž v okamžiku, kdy dojde k výpadku signálu.

Ve Žďáře pořídili první elektrobusy, dva moderní vozy nahradí jeden naftový

„Robobus ale umí jezdit už i samostatně. Musí se ale dopředu naprogramovat trasa. Pak ji zvládá absolvovat jenom pomocí GPS, zbytek si hlídá už jen s pomocí kamer, tedy hlavně případné překážky,“ nastínil Kilian.

Autonomní minibus, který mohli návštěvníci vidět v sobotu ve Žďáře, firma Roboauto momentálně v počtu jednoho prototypu testuje, ostatně stejně jako další svá vozidla. „Máme k tomuto účelu na brněnské výstavišti garáž a halu,“ doplnil Kilian. Zmínil také, že na plné nabití vydrží Robobus jezdit přibližně dva až tři dny.

Doprava budoucnosti

Byť bylo pro řadu návštěvníků moderní autonomní vozidlo, ověnčené kamerami, velkou atrakcí, jeho zařazení do běžného provozu ještě úplně v dohlednu není.

„I když se takovéto autobusy už testují, zatím legislativa neumožňuje je běžně používat. Je to ale pro nás jakožto přepravní firmu zajímavá vize a pro veřejnost zase zpestření, možnost poznat něco nového,“ podotkl ředitel firmy ZDAR Richard Latislav.

Dopravní bizár, zuří řidiči ve Žďáře. Kvůli souběhu uzavírek kolabuje provoz

ZDAR teď podle jeho slov zavádí postupně do provozu ve žďárské MHD elektrické autobusy, jimiž nedávno podnik rozšířil svůj vozový park. Do budoucna plánuje i pořízení nových, modernějších autobusů na elektropohon, a to jak pro žďárskou, tak i pro novoměstskou MHD.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Krize nákladní železnice doléhá i na výrobce vlaků, CZ Loko propustí až 50 lidí

Výrobce nákladních lokomotiv CZ Loko z České Třebové propustí až 50 zaměstnanců, hlavně z výroby. Na podnik s šesti stovkami pracovníků podle zakladatele Josefa Bárty doléhá svízelná situace, v jaké...

10. září 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Sdílená elektrokola od nextbiku jezdí na Berounsku už pět let a trhají celostátní rekordy

10. září 2025  9:16

Proměny centra Opavy. Slezanka půjde k zemi, osud Divadelního klubu je nejistý

Horní náměstí v centru Opavy zásadně změní svou tvář – někdejší obchodní centrum Slezanka čeká po několika odkladech demolice. Opavský magistrát právě soutěží zhotovitele celé akce. Město se zároveň...

10. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Akko představuje na veletrhu IFA 2025 klávesnici Year of the Snake a urychluje svou globální strategii magnetických spínačů

10. září 2025  9:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bary střídají kavárny. Bourání Šmoulího města ve Zlíně začne příští týden

Příští týden odstartuje demolice Šmoulího města, dnes už uzavřené lokality plné barů, restaurací a dalších služeb na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. Nahradí jej nový multifunkční objekt...

10. září 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Nový holicí strojek BRAUN Series 9 Pro+ - ještě lepší technologie pro dokonale hladké oholení

10. září 2025  8:53

Akademie vzdělávání: nový program Svazu pro obce a města

10. září 2025  8:51

Cestující jeli minibusem, řidič ho ovládal z kanceláře. Firma testuje budoucnost

Minibus, který pasažéry rozváží bez přítomnosti řidiče. Že jde o hudbu daleké budoucnosti? Zatím sice ano, ale v testovacím režimu si už cestu takovým vozem vyzkoušely ve Žďáře nad Sázavou stovky...

10. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Vycházející hvězda ASTRAUX zazářila na veletrhu IFA v Berlíně a urychlila expanzi na klíčové trhy EU

10. září 2025  8:41

Zájem rodičů o výživu batolat roste - téměř o 40 % více než loni. NutriCHEQ pokračuje

10. září 2025  8:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

IFA 2025: Dreame představuje v Evropě nové kuchyňské spotřebiče pro praktický život plný chuti

10. září 2025  8:30

16. Mezinárodní Job Days lékařství a zdraví - kariérní dny

10. září 2025  8:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.