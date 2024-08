Vysočina i přes námitky potvrdila výběr dopravce, spornou zakázku získal Busem

„Svolali jsme odbornou komisi, která se zabývala všemi podněty, jež jsme považovali za relevantní. Hodnoticí komise zasedala, posoudila, doptala se na některé nové skutečnosti,“ řekl k novému rozhodnutí o zakázce hejtman Vítězslav Schrek (ODS).

Námitky, kterými se proti výběru dopravce ohradila společnost ICOM transport, zmiňovaly především údajně mimořádně nízkou cenu, nízký počet řidičů vybraného dopravce nebo jejich platové podmínky, které měly být podle stěžovatele v rozporu s legislativou.

„Chceme poukázat, že při hodnocení nabídek cen dopravců hodnotitelé řádně nevyužívají kontrolní mechanismy a nabídnuté ceny se řádně a transparentně neposuzují,“ odůvodnila podání námitky předsedkyně představenstva ICOM transport Kateřina Kratochvílová.

„Je to válka o kvalitní prověření vítěze vzhledem k desetileté zakázce,“ prohlásil generální ředitel ICOM transport Zdeněk Kratochvíl.

Pochybnosti rozptýleny a objasněny

Nic z toho se ale podle hejtmana prověřováním hodnotící komise a konzultacemi s odborníky nepotvrdilo. „Všechny pochybnosti, které jsme jako zadavatel buď měli, nebo jsme je obdrželi na základě námitek, byly buďto rozptýleny, nebo objasněny,“ dodal Schrek.

„Nastavili jsme férovou tržní cenu, kterou si jako velká firma s patřičným zázemím můžeme i díky propojení se sousedními okresy dovolit. Nikdy jsme žádné dumpingové ceny ani jiné podivné praktiky nepoužili,“ vzkázal Vladimír Homola, generální ředitel ČSAD Autobusy České Budějovice, za nímž stojí silná rakouská společnost Österreichische Postbus Aktiengesellschaft ze skupiny ÖBB holding.

Rozhodnutím o výběru dopravce začala běžet patnáctidenní lhůta pro případné odvolání, než bude možné uzavřít smlouvu. Do té doby kraj nechce komentovat hodnotu veřejné zakázky. Busem by měl na Pelhřimovsku a Humpolecku zajišťovat dopravní obslužnost od září 2025 po dobu deseti let.

U regionálních spojů, které kraj objednává, hradí dopravcům ztráty. Na ztráty veřejné linkové dopravy má Vysočina v letošním rozpočtu 826 milionů korun.

ICOM získal pouze Havlíčkobrodsko

Nové dopravce vybíral kraj postupně pro celou Vysočinu, rozdělenou pro potřeby soutěže na osm menších regionů. Okolí Pelhřimova a Humpolce jsou poslední dva, kde smlouva ještě nebyla uzavřena.

Oblast Žďárských vrchů už se smlouvou účinnou od 1. ledna 2025 získala společnost ZDAR. Od 1. února by měla na Bystřicku a Velkomeziříčsku dopravu zajišťovat společnost TRADO-BUS (nástupce ČSAD Třebíč, v němž má majoritní podíl ICOM transport, pozn. red.).

Samotný ICOM transport získal v tendru jen Havlíčkobrodsko, a to od 1. dubna 2025. Naopak s jihočeskou společností Busem prohrál už v soutěži o domácí Jihlavsko, ta tam začne jezdit ke stejnému datu. TRADO-BUS pak uspěl na Moravskobudějovicku a Třebíčsku, spoje bude zajišťovat od 1. května 2025.