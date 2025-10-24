Azbest z bývalého úřadu musí pryč, panely nahradí fasáda s novým dekorem

V moderní, bezbariérovou budovu se má změnit bývalý městský úřad v centru Žďáru nad Sázavou. Než se tak ale stane, musí se stavba ze 70. let zbavit svého specifického zeleného obložení. Takzvané boletické panely totiž obsahují karcinogenní azbest.

Jeho likvidaci provázejí přísná bezpečnostní opatření přímo na náměstí. Práce na odstraňování škodlivých prvků začaly na rekonstruovaném objektu tento týden.

„Boletické panely mají takzvanou sendvičovou konstrukci. Tvoří je sklo, za ním je vata, a teprve pak je tam samotná deska s obsahem azbestu,“ popsal Jan Holík, stavbyvedoucí společnosti Archeon, jež má proměnu celého objektu na starosti.

Do bezprostřední blízkosti budovy na náměstí je vstup zakázán.
Z nitra kontaminované budovy vedou ventilátory s filtry, které zachytí 99,98 % škodlivin.
Z nitra kontaminované budovy vedou ventilátory s filtry, které zachytí 99,98 % škodlivin.
Zaměstnanci specializované firmy musí mít při vstupu do interiéru, kde se likviduje karcinogenní azbest, ochranný oblek a další pomůcky.
Kolem části budovy s boletickými panely je už postavené lešení. „To jsme zaplachtovali, aby bylo vše hermeticky uzavřeno. Následně došlo k osazení ventilátorů – momentálně jich funguje pět z celkových osmi,“ vysvětlil Holík.

Ventilátory s výfukem kolem 2 500 metrů krychlových za hodinu obsahují podle něj filtry s účinností 99,98 % – měly by tedy zachytit téměř všechny karcinogenní částice. Přístroje momentálně pracují dvacet čtyři hodin denně.

Panely putují do pytlů

A jaký je tedy samotný postup prací? „Nejprve dochází k odstranění oken a skleněných dílců, poté vytáhneme vatu. Přímo azbestové desky se před demontáží musí postříkat penetračním nátěrem, který je bezpečně ‚uzavře‘. Potom se deska odklopí a stejný postup se aplikuje i z její druhé strany,“ vylíčil Holík.

Azbest

  • V minulosti se hojně používal na stavbách všeho druhu jako žáruvzdorný materiál. Později byl – vzhledem k prokázání karcinogenních vlastností, tento materiál v mnoha zemích zakázán.
  • Ačkoliv je výroba nových produktů obsahujících azbest zakázána už od 90. let, stávající výrobky se nadále využívají. Velmi častý je výskyt v podobě eternitu – střešní krytiny, jež je k vidění na mnoha starších budovách.

Panely poté putují do pytlů a v tomto hermetickém uzavření se přenášejí dvoukomorovým systémem – přes speciální „kapsu“, do rovněž zaplachtovaných kontejnerů. „Jakýkoliv únik škodlivin je tak zcela minimalizován,“ konstatoval stavbyvedoucí s tím, že likvidaci azbestu dělá pro Archeon specializovaná firma. „Takovéto zakázky má prý tak dvě do roka,“ poukázal na unikátnost projektu Holík.

Když se kontejnery naplní, míří karcinogenní prvky na skládku určenou právě pro takovéto druhy nebezpečného odpadu. „Kontaminovaného materiálu je tady asi 90 tun. Nejde ale jen přímo o materiály obsahující azbest – může totiž dojít i k zasažení navazujících konstrukcí,“ upřesnil Holík.

Žďár promění další budovu v centru, socialistický úřad připomene rodáka

Speciální podmínky mají i pracovníci, jichž vstupuje do objektu jen zhruba deset až dvanáct. „Vejdou čistí, v jedné komoře si dají masku, v druhé se oblékají do ochranného obleku a teprve ve třetí fázi vstupují do kontaminovaného prostoru,“ vysvětlil stavbyvedoucí. Obrácený postup je pak i při cestě zpět, a to včetně očištění člověka vysavačem.

Rekonstrukce potrvá až do jara

Po dokončení likvidace boletických panelů pracovníci celý prostor vystříkají speciální látkou, jež „uzavře“ i veškerý prach, aby nezůstaly uvolněné žádné škodliviny.

„Vše se vysaje, odfiltruje a potom bude na řadě finální měření, zda vzduch není ještě něčím zatížen,“ ubezpečil Holík. S ukončením prací firma podle jeho slov počítá do 7. listopadu, samotná rekonstrukce budovy ale bude pokračovat až do jara 2026.

Žďár upraví bývalý městský úřad, řešit bude azbest i Masarykovu bustu

Z letité stavby, nacházející se v horní části náměstí Republiky, se úředníci odstěhovali již v roce 2004. Od té doby sloužila ke komerčním účelům; město v ní pronajímalo kancelářské a další prostory firmám.

Nejen technický stav, ale i vizáž výrazného objektu v centru Žďáru už ale nebyly vyhovující, proto radnice přistoupila k opravám a modernizaci. Jejich součástí je i řada energeticky úsporných opatření.

„To znamená zateplení obálky budovy, nová vzduchotechnika, okna i dveře, dále instalace fotovoltaiky, zelená střecha, využití dešťových vod. Proběhne i výměna osvětlení v objektu,“ vyjmenoval žďárský starosta Martin Mrkos. Nemovitost bude nově i bezbariérová – přibude výtah a nájezdová rampa.

Proměna vyjde na téměř sto milionů

Celá proměna vyjde na zhruba 99 milionů korun s daní. „Z toho deset milionů pokryje dotace z evropských fondů,“ podotkla mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová s tím, že dotační příspěvek město získalo právě na úhradu energetických opatření.

Lidé ve Žďáru nesouhlasí se stavbou městské bytovky. Chtějí mít klid

Rekonstrukce bývalého úřadu má být hotova v květnu příštího roku. Do nemovitosti se tak vrátí nájemci působící nyní v náhradních sídlech. Kromě toho vzniknou v přízemí také nové ordinace pro zubaře a dentální hygienisty či prostor pro pořádání výstav a dalších akcí.

Poutat pozornost kolemjdoucích bude v budoucnu namísto někdejších zelených boletických panelů i fasáda s novým dekorem – v plánu je vytvoření streetartového prvku. Ten má odkazovat k významnému rodákovi ze žďárské místní části Veselíčko – Methodu Kalábovi, grafikovi a typografovi světového formátu. Podle něj ponese opravená budova i název – MethodKa.









Porodnice v krajské nemocnici v Rychnově nad Kněžnou skončí k 31. prosinci

Provoz porodnice v krajské nemocnici v Rychnově nad Kněžnou skončí k 31. prosinci. Rozhodla o tom správní rada Oblastní nemocnice Náchod, pod kterou rychnovská...

24. října 2025  13:46,  aktualizováno  13:46

V obci Líšno vzniká nový most, řidiči musí objížďkou

24. října 2025  15:29

